Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama! Covid-19 takip merkezleri açılıyor

Kişinin sağlık durumu değerlendirilerek, gerek duyulması halinde ilgili uzmanlık alanlarına da yönlendirmeleri yapılıyor. Böylece COVID-19'un uzun dönemli etkileri yakından takip edilerek olası sağlık sorunlarının önüne geçilmiş olunuyor.





O HASTANELERDE BAŞKANDI



Merkezlerde yapılan işlemler için herhangi bir ücret talep edilmiyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1 Aralık, Eskişehir Şehir Hastanesinde ise 8 Aralık itibariyle hasta kabulüne başlandı.

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