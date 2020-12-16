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Son dakika: 'ndan yeni uygulama! Covid-19 takip merkezleri açılıyor

, COVID-19 geçiren hastaların sağlık durumlarının kontrol ve takibi için “COVID-19 Takip Merkezleri”ni açmaya başladı. Edinilen bilgiye göre, Ankara ve 'de pilot uygulamalarına başlanan merkezlerin kısa sürede 24 ilde bulunan 30 sağlık bölgesine; daha sonra da tüm yurda yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 16.12.2020 08:34 Son Güncelleme: 16.12.2020 09:05 ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama! Covid-19 takip merkezleri açılıyor

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 geçiren hastaların sağlık durumlarının kontrol ve takibi için "COVID-19 Takip Merkezleri"ni açmaya başladı. Edinilen bilgiye göre, Ankara ve Eskişehir'de pilot uygulamalarına başlanan merkezlerin kısa sürede 24 ilde bulunan 30 sağlık bölgesine; daha sonra da tüm yurda yaygınlaştırılması hedefleniyor.

EN AZ İKİ YIL TAKİP EDİLECEK

Merkezlerde COVID-19 geçirmiş hastaların, varsa hastalığa bağlı komplikasyonları en az iki yıl boyunca takip edilecek ve olası sağlık sorunlarına erken müdahale edilecek.



Aynı zamanda bu hastalığa yönelik sağlık hizmet kalitesini artırmak için belirlenecek yeni politikalara yönelik çalışmalar yürütülecek. Merkezlerde bilimsel araştırmalara zemin oluşturacak yeni yöntemler de geliştirilecek.



TAMAMEN GÖNÜLÜLÜK ESASINA GÖRE...

Merkezler tamamen gönüllülük esasına göre davet usulüyle çalışıyor. COVID-19 geçirmiş vatandaşlar aranarak merkeze davet ediliyor ve randevu oluşturuluyor.



Kişinin sağlık durumu değerlendirilerek, gerek duyulması halinde ilgili uzmanlık alanlarına da yönlendirmeleri yapılıyor. Böylece COVID-19'un uzun dönemli etkileri yakından takip edilerek olası sağlık sorunlarının önüne geçilmiş olunuyor.

O HASTANELERDE BAŞKANDI

Merkezlerde yapılan işlemler için herhangi bir ücret talep edilmiyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1 Aralık, Eskişehir Şehir Hastanesinde ise 8 Aralık itibariyle hasta kabulüne başlandı.

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Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama! Covid-19 takip merkezleri açılıyor
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