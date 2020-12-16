Son dakika: Koronavirüs aşısı bulan iki Türk doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci yılın insanı seçildi

Son dakika: Dünya çapındaki medya organlarından İngiliz Financial Times gazetesi, ölümcül sonuçlar doğuran koronavirüs salgınına karşı çabaları nedeniyle Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi yılın insanları seçti.

"BU OLAĞANÜSTÜ BİR BAŞARI"

Biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Şahin ve Türeci'nin bir yıldan daha az bir sürede koronavirüs aşısı geliştirmeyi başardığı, çiftin olağanüstü bir bilimsel ve ticari başarı elde ettiği vurgulandı.

İçinde bulunulan zamanın en büyük tıbbi atılımlarına imza attığı ifade edilen çiftin, kendilerini ölümcül salgını durdurmaya adadıkları belirtilirken, Şahin'in "Gergindik. İnsanların gerçek dünyada bir deneme dışında ilk kez aşılanması farklıdır." dediği kaydedildi.

"SAĞLIKTA DEVRİM NİTELİĞİ TAŞIYOR OLABİLİR"

BioNTech'in geliştirdiği aşının kanser tedavisinde kullanılabilecek devrim niteliğinde yeni bir teknolojiye başvurduğuna dikkat çekilerek, şöyle denildi:

"Birkaç ay önce bilim insanları yüzde 70 etkili olacak kadar bir aşıyı hızlıca elde etmenin büyük bir başarı olacağını öne sürdü. Bunun yerine yüzde 90 ve üzerinde etkili olan en az üç tane aşı var. Birlikte ele alındığında bir inovasyon zaferini temsil ediyorlar."

Geçen ayı yapılan açıklamada, BioNTech'in koronavirüs aşısının yüzde 95 oranında etkili olduğu duyurulmuştu.