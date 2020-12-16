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: 'ndan yeni uygulama hayata geçiyor! Covid-19 takip merkezleri açılıyor

haberler… Koronavirüs salgını ilgili mücadele kapsamında , COVID-19 geçiren hastaların sağlık durumlarının kontrol ve takibi için “COVID-19 Takip Merkezleri”ni açmaya başladı. Edinilen bilgiye göre, Ankara ve 'de pilot uygulamalarına başlanan merkezlerin kısa sürede 24 ilde bulunan 30 sağlık bölgesine; daha sonra da tüm yurda yaygınlaştırılması hedefleniyor. İşte son dakika haberinin detayları!

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 16.12.2020 14:18 Son Güncelleme: 16.12.2020 14:24 ABONE OL
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama hayata geçiyor! Covid-19 takip merkezleri açılıyor

Son dakika haber: Sağlık Bakanlığı, COVID-19 geçiren hastaların sağlık durumlarının kontrol ve takibi için "COVID-19 Takip Merkezleri"ni açmaya başladı. Edinilen bilgiye göre, Ankara ve Eskişehir'de pilot uygulamalarına başlanan merkezlerin kısa sürede 24 ilde bulunan 30 sağlık bölgesine; daha sonra da tüm yurda yaygınlaştırılması hedefleniyor.

EN AZ İKİ YIL TAKİP EDİLECEK

Merkezlerde COVID-19 geçirmiş hastaların, varsa hastalığa bağlı komplikasyonları en az iki yıl boyunca takip edilecek ve olası sağlık sorunlarına erken müdahale edilecek.

Aynı zamanda bu hastalığa yönelik sağlık hizmet kalitesini artırmak için belirlenecek yeni politikalara yönelik çalışmalar yürütülecek. Merkezlerde bilimsel araştırmalara zemin oluşturacak yeni yöntemler de geliştirilecek.

TAMAMEN GÖNÜLÜLÜK ESASINA GÖRE...

Merkezler tamamen gönüllülük esasına göre davet usulüyle çalışıyor. COVID-19 geçirmiş vatandaşlar aranarak merkeze davet ediliyor ve randevu oluşturuluyor.

Kişinin sağlık durumu değerlendirilerek, gerek duyulması halinde ilgili uzmanlık alanlarına da yönlendirmeleri yapılıyor. Böylece COVID-19'un uzun dönemli etkileri yakından takip edilerek olası sağlık sorunlarının önüne geçilmiş olunuyor.

O HASTANELERDE BAŞKANDI

Merkezlerde yapılan işlemler için herhangi bir ücret talep edilmiyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1 Aralık, Eskişehir Şehir Hastanesinde ise 8 Aralık itibariyle hasta kabulüne başlandı.

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama hayata geçiyor! Covid-19 takip merkezleri açılıyor
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