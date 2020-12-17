Son dakika: Aşı gönüllü profesör Çin aşını yaptırdı, antikor sonucunu duyurdu! 'Fokur Fokur kaynıyor' diyerek uyardı...

"Faz-3 bir çalışmada kişi kendisi ile ilgili bir veriyi veya bir yan etkiyi açıklayabilir"

Faz-3 çalışması tamamlanmadan antikor sonucunu sosyal medyada paylaştığı için gelen tepkilere cevap veren Demirer, "Bana diyorlar ki 'Niye açıklıyorsunuz, gizliliği bozuyorsunuz.' Ben gizliliği bozmuyorum. Bu Faz-3 çalışmadır. En çok Faz-3 çalışmalarını yapan bilim insanlarından biriyim. Faz çalışmalarını çok iyi bilirim. Faz-3 bir çalışmada kişi kendisi ile ilgili bir veriyi veya bir yan etkiyi açıklayabilir. Ama aşıyı yöneten, çalışmayı yürütenler, gönüllüler ile ilgili açıklama yapamazlar. O yasaktır, ta ki sonuç kırılana ve ilan edilene kadar. Dolayısıyla burada çalışmada antikor bakılmadığına göre ben kendi antikorumu bakıp antikorumu söylüyorum burada. Yani aşı ile ilgili genel bir ifade kullanmıyorum, şu kadar etkili demiyorum veya bir doküman ifşa etmiyorum. Yani kendimle ilgili bir veri. Niçin yapıyorum bunu? Ülkemizdeki insanları aşıya özendirmek, motive etmek için" ifadelerini kullandı.