Son dakika haberi: Corona hastalarında üç ay sonra yeniden görülüyor! Her 10 kişiden biri etkileniyor...

Öksürük, tad ve koku kaybı, eklem ağrıları gibi belirtiler en çok rastlanan durumlar arasında yer alıyor. Son dakika haberine göre İngiltere'de Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yapılan arşatırmada corona virüse yakalanan kişilerde, yakalanmayanlara göre kalp krizi ve felç geçirme oranlarının 12 kat daha fazla olduğu ifade edildi. Son dakiak bilgisine göre uzun covid isimli raporda Covid-19'u yenen on kişiden birinde üç ay sonra kalıcı belirtiler görüldüğü saptandı.

Son dakika haberine koronavirüs geçiren hastalarda aradan üç ay gibi ciddi bir sürenin geçmesine rağmen hastalık belirtileri yeniden görülebiliyor. Üstelik pıhtıdan kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle kalp krizi riski de söz konusu. Dikkat çeken araştırma sonuçları için devam edebilirsiniz...