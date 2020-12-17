Mıstık, "Birinci durumda, dışarıda zaman geçirip (çalışma-okul-alışveriş-gezme v.b.) gelenlerin virüsü de getirebileceği düşünülerek salgın devam ettiği sürece el hijyeni-mesafe-maske üçlemesini de uygulamak ve ev halkının birbiriyle temasını asgariye indirmek gerekir. Bunun dışında ortak olarak dokunulan kapı kollarının sık çamaşır suyu ile dezenfekte edilmesi, mümkünse iç kapıların aralık bırakılarak dirsek veya omuzla açılıp aralık bırakılarak kapanması, iç kapıların kapanması zorunluluğu varsa her defasında kapı kollarına dokunmadan önce ve sonra ellerin el dezenfektanı ile ovalanması uygun olacaktır. Ayrıca bu salgın sonlanana kadar evde enfekte-hasta birey olmasa bile havlu ve bardakların kişiye özel olarak kullanımının sağlanması uygun olacaktır" diye konuştu.