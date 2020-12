Son dakika haberi: Koronavirüs mutasyona uğrarsa aşı çalışmaları ne olacak?

ADAPTİF MEKANİZMAYLA YENİ AŞI…

Koronavirüsün başından beri binlerce kez mutasyona uğradığını belirten Prof. Dr. Oğuztürk, sözlerine şöyle devam etti; "Bu mutasyonların hiçbiri büyük bir mutasyon olmadığı için aşı çalışmalarında bu konuda bir risk yok. Bu mutasyon genel bir mutasyon şeklinde olursa belki aşılara bir etkisi olur ancak mutasyonlar virüslerin yaşam tarzında olağan bir durum. İnfluenza virüslerinde de bu mutasyonlar oluyor ama karşılığında aşı çalışmaları her yıl güncelleniyor. Grip aşılarını hatırlatacak olursak, her yıl mutasyona bağlı olarak değişikliklere göre aşı üretilip hemen adaptif mekanizmayla yeni aşı üretilebiliyor. Koronavirüslerde de mutasyonlar böyle sık olursa ona bağlı olarak zaten gen dizilimi büyük oranda bilindiği ve alt yapı da hazır olduğu için aşılarda hemen o değişikliğe bağlı olarak çalışma yapılıp kısa sürede aşı üretilebilir. Bu nedenle, ciddi bir mutasyon olursa aşı çalışmalarında her şey sil baştan yapılmayacak. Var olan çalışmalar sayesinde kısa sürede aşıda mutasyona bağlı değişiklikler yapılabilecek. Zaten koronavirüsün ciddi bir mutasyon geçirmesi çok düşük bir ihtimal. Bunun nedeni; RNA virüslerinde de meydana gelen point mutasyonlar. Bu da beklediğimiz bir durum."