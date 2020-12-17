Son dakika haberi: Prof. Dr. Hakan Oğuztürk açıkladı! Koronavirüs mutasyona uğrarsa aşı çalışmaları ne olacak?

KORONAVİRÜS ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA…

Aşı uygulamalarıyla yaşam konforumuzun artacağını belirten Oğuztürk, "Mutasyonlarla önümüzdeki yıllarda koronavirüsü çok hafif atlatmak mümkün. Koronavirüste, pandemi sürecinden çıkarak mevsimsel duruma çekebilmek amaçlanıyor. Bir yılın 12 ayı bizi sıkıntıya sokuyor. Zaten amaç daha hafif atlatabileceğimiz, mevsimler bir hastalık gibi düşünebileceğimiz bir duruma dönüşmesi. Şunu çok net kabul etmek lazım. Pandemileri tarihsel olarak değerlendirdiğimizde hiçbir pandeminin insanları iki üç sezondan daha uzun süre ciddi oranda etkilemediğini görüyoruz. Bu nedenle tedbirlere uyduğumuz sürece karamsar olmamıza gerek yok. Aşı çalışmalarında sona yakın olma durumumuz bizi umutlandırıyor. Ülkemizde de aşı uygulamalarını tamamladıktan sonra kısıtlamalar dahil yaşam konforumuz daha da artacak." dedi.

GÖNÜLLÜ SAYIMIZ YETERLİ Mİ?

Koronavirüs aşı çalışmalarının gönüllüler üzerindeki etkilerini değerlendirirken var olan verilerin yeterli olduğunu belirten Prof. Dr. Hakan Oğuztürk sözlerine şöyle devam etti; "Ülkemizdeki Faz çalışmalarında toplumun hassasiyeti, kısa sürede gönüllü sayısının sağlanmasına imkan verdi. Ankara Şehir Hastanesi'ndeki Faz-3 çalışmalarına da birçok gönüllü başvurdu. Faz çalışmalarında gönüllü sayısında herhangi bir sıkıntı yok. İnsanlar gönül rahatlığıyla destek olmak için başvurularını yapıyor. Hem Faz-2 hem Faz -3 çalışmalarında yeterli sayıda gönüllülere ulaşılıyor."