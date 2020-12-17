Son dakika haberi: Uzmanlar açıkladı! Kulak kiri bu hastalığı önceden haber veriyor

"TİP 2 DİYABET YENİ TEST İLE KOLAY TESPİT EDİLEBİLİR"

Tip 2 diyabet, vücudun önemli bir yakıt kaynağı olan glikozu yani şekeri metabolize etme biçimini etkileyen kronik bir rahatsızlıktır. Tip 2 diyabet, vücudun ya şekerin hücrelere hareketini düzenlemesini sağlayan insülinin etkilerine direnir ya da normal glikoz seviyesini korumak için gerekli insülini üretmez.

Bir araştırmaya göre, bir kişinin kulak kirindeki seviyeleri ölçen bir test sayesinde kişinin tip 2 diyabet geliştirme riski, yaşamının erken dönemlerinde tespit edilebilir hale geldi.