Son dakika haberi: Uzmanlar açıkladı! Kulak kiri bu hastalığı önceden haber veriyor

Tip 2 diyabet, tedavi edilmediğinde böbrek hasarı, kalp hastalığı ve sinir hasarı gibi ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilecek ve ömür boyu süren önemli rahatsızlıklardan biri. Bilim insanları ise kulak kirini inceleyerek bir kişinin Tip 2 diyabet geliştirme riskini kontrol etmenin bir yolunu buldular.
"TİP 2 DİYABET YENİ TEST İLE KOLAY TESPİT EDİLEBİLİR"
Tip 2 diyabet, vücudun önemli bir yakıt kaynağı olan glikozu yani şekeri metabolize etme biçimini etkileyen kronik bir rahatsızlıktır. Tip 2 diyabet, vücudun ya şekerin hücrelere hareketini düzenlemesini sağlayan insülinin etkilerine direnir ya da normal glikoz seviyesini korumak için gerekli insülini üretmez.
Bir araştırmaya göre, bir kişinin kulak kirindeki seviyeleri ölçen bir test sayesinde kişinin tip 2 diyabet geliştirme riski, yaşamının erken dönemlerinde tespit edilebilir hale geldi.
Araştırmacılar, bu ölçümün mevcut testten hem ucuz olduğunu hem de bir ay boyunca ortalama glikoz seviyelerini ölçmede neredeyse yüzde 60 daha güvenilir olduğunu belirtti.
İlk çalışmanın tamamlanmasının ardından, uzmanlar milyonlarca kişinin tip 2 diyabete karşı potansiyel riskinin ne olduğunu ortaya koymaya yardımcı olmak için prototip cihazların denemelerine başladı.
"ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ"
University College London'dan çalışmanın yazarı Andres Herane-Vives, dünya genelinde tip 2 diyabetli 2 yetişkinden birinin tespit edilemediğini söyledi. Üstelik insanlar tarama geçirmemiş olabilmesi nedeniyle bu durumun Covid-19 salgını sırasında daha da kötüleştiğini belirtti.
Tip 2 diyabete sahip birçok kişi zaten komplikasyonlar gösterirken teşhis edildiğini, bu nedenle erken teşhisin oldukça önemli olduğunu sözlerine ekledi.
Şu anki yöntemde kronik glikoz seviyelerine test etmek için kan numunesine ihtiyaç duyulduğunu fakat kan proteinleri gerçek şeker seviyelerinin tespiti için her zaman tamamen güvenilir olmadığını açıkladı. Bu nedenle Herane-Vives, bu hastalığı erken tespit etmek için daha ucuz ve etkili bir yol geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.
"ÖLÜMLERİ ENGELLEYEBİLİR"
Bu test sırasında araştırmacı, normal bir pamuklu çubuğu andıran bir test cihazı ile kulak kirini toplamasının ardından etkili bir çözelti ile test aşamasına geçiyor.
Bu çalışmaya dahil olmamış olan University College London'dan Diyabet uzmanı Rachel Batterham, Tip 2 diyabetin görme kaybı, kalp krizi, felç, böbrek hasarı ve erken ölüm gibi sorunların önemli nedenlerinden biri olduğunu söyledi.