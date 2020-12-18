SON DAKİKA HABER! Korkutan sonuçlar yayınlandı! Corona virüs beyne girebiliyor

PEKİ COVİD-19 NASIL ETKİ EDİYOR?

Sıklıkla S1 proteini şeklinde adlandırılan bu diken proteini, virüsün girebildiği hücrelere emir veriyor. Çalışmanın baş yazarı ve Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp profesörü olan William A. Banks, virüsün genelde bağlanma proteiniyle aynı şeyi yaptığını söyledi. Banks, S1 gibi bağlanma proteinlerinin genelde virüsten ayrıldıkları zaman kendi başlarına hasar verdiklerini ve iltihaba sebep olduklarını ifade etti.