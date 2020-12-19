Son dakika haberi: Sayısı giderek artıyor! Yalancı koronavirüs hastalığına dikkat

'VÜCUT, KORONAVİRÜSÜ TAKLİT EDİYOR'

Koronavirüs hastalığının birçok korkuyu da beraberinde getirdiğini aktaran Yurdakul, insanların artık birbirlerine 'virüs taşıyor' gözüyle bakmaya başladığını belirtti. Ölüm, virüsü yakınlarına bulaştırma, nefes alamama gibi korkuların çokça yaşandığı bir dönem olduğunu anlatan Yurdakul, koronavirüs bulaşmayan birçok insanın da virüsün bulaştığı kişilerle benzer belirtiler yaşamaya başladığını dile getirdi. Bu durumun psikolojik bir rahatsızlık olduğunu vurgulayan Yurdakul, "Koronavirüsü taklit eden bir hastalık. Vücutta ağrı, nefes darlığı gibi belirtiler baş gösteriyor ama aslında virüs bulaşmamış. Kaygı burada en büyük tetikleyicidir. Bu süreçte bu hastalıktan dolayı psikolojik destek isteyen birçok insan oluyor" diye konuştu. Zor bir süreçten geçildiğinin ve vücut sağlığının yanı sıra psikolojik sağlığın da korunması gerektiğinin altını çizen Yurdakul, psiko- korona hastalarının tedavi sürecinde kaygıların üstüne giderek çözüm aradıklarını kaydetti.