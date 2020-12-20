Prof. Dr. Hakan Oğuztürk: “Yumruk yumruğa tokalaşma da tehlikeli”

Covid-19 enfeksiyonunda temasın çok riskli olduğunun pandemi başından beri aralıksız vurgulandığının altını çizen Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Covid-19 enfeksiyonunun başladığı ilk günlerden itibaren maske, mesafe ve hijyen kurallarının istisnasız uygulanması gerektiğini vurguluyoruz. Tokalaşmanın kesinlikle tavsiye edilmediği bu süreçte alternatif başka selamlaşma şekilleri gündeme geldi. Bunlardan iki tanesi dirsek dirseğe tokalaşma, yumruk yumruğa tokalaşma. Bunlar da çok net olarak ifade etmek gerekirse, virüsün yayılımı açısından risk oluşturmakta. Bizim eski geleneksel selamlaşma biçimlerimizden bir tanesi, elimizi göğsümüze getirerek selamlaşma. Bunun uygulanmasını ben özellikle şahsım adına tavsiye ediyorum. Çünkü mesafe kavramı var. Biz yumruk yumruğa veya dirsek dirseğe tokalaşmak şeklinde bir uygulamaya geçtiğimiz zaman, 1 buçuk metreden daha az bir mesafe ile karşı taraftaki ile yan yana gelmiş olacağız. Bu da zaten kurallar anlamında istenmeyen bir şey ve bu kuralı da ihlal etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.