Son dakika haberi:Corona virüs mutasyonunu tablo üzerinde açıkladı: Şimdiki mutasyon daha riskli bölümlerde...

MUTASYON AŞIYI ETKİLER Mİ?

Şu andaki bilgimiz bunu göstermiyor. Mutasyonik değişim az. Benim kişisel düşüncem mutasyonun aşıyı etkilemeyeceği yönünde. Şu an itibariyle mevcut mutasyonun aşıları etkileyeceği yönünde bir bilgi yok.

MEVCU AŞININ İÇİNE EKLENİR

Yeni varyant tipler ortaya çıkacak olursa ona karşı aşılar hazırlanacak ve mevcut aşının içine eklenecektir. Örneğin Grip aşıları, 4 tane farklı özelliklere ait virüs için hazırlanır. İlgili ülkelerde ya da bölgelerde hangi türde virüs varsa ona karşı korunmuş olur. Dolayısıyla yapısal olarak grip ile benzerlik taşıyan corona virüste de mutasyonla yeni yeni virüsler çıkarsa ileri ki dönemde çoklu aşı diye tabir edilen bu aşılar hazırlanır.

Bu tür hastalıklardan kurtulmanın tek yolu aşılardır.