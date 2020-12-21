Son dakika haberi:Corona virüs mutasyonunu tablo üzerinde açıkladı: Şimdiki mutasyon daha riskli bölümlerde...

Dünyayı kasıp kavuran ölümcül salgın corona virüs ile ilgili son dakika haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. İngiltere'den gelen coronavirüsün yeni bir türünün ortaya çıktığı ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu açıklandı. Yeni mutasyon 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olur mu?Corona virüs aşısının etkinliğinde bir değişiklik meydana gelir mi? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, merak edilenleri A Haber'de yanıtladı. İşte son dakika haberin detayları...
Koronavirüsün mutasyona uğraması, aşıyı etkiler mi? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz yanıtladı | Video
DAHA ÖNCE DE MUTASYONLAR OLDU
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, yaptığı açıklamalarında RNA özelliği taşıyan bu virüsün mutasyonik bir yapısının olduğu en başından beri biliniyordu. Bu süreç içerisinde özellikle virüsün hücreye bağlandığı Spike proteinleri olarak adlandırıldığı bölümde de zaman zaman mutasyonik değişimler oldu. Mayıs ve Haziran aylarında ABD'nin Doğu ve Batı yakası arasında farklı bir bulaşmayı gösteren daha yüksek oranda bir bulaşmayı öngören bir mutasyonun gerçekleştiği ifade edildi. 614 no'lu mutasyonun çok etkili olmadığı o zamandan beri biliniyor.
ANCAK ŞİMDİKİ MUTASYON DAHA RİSKLİ BÖLÜMLERDE
Ancak şimdiki mutasyon ile ilgili yapılan çalışmaların sonuçları daha farklı. Çünkü bu mutasyonun olduğu noktalar, virüsün proteininin biraz daha riskli bölgelerde ya da hücrelerinin reseptörlere bağlandığı bölgeleri ile direkt ilgilendiren bir bölümde.
MUTASYONUN ETKİLİ OLMASI İÇİN PROTEİN YAPISINI DEĞİŞMESİ GEREKİYOR
Mutasyonun daha iyi anlaşılması açısından, sol tarafta siyah beyaz olan bölümde normal dağılımdaki virüs bulunuyor. Sağ taraftaki bölümde ise turuncu renkli olan 501 no'lu mutasyon şu anda hızlı bulaşmanın nedeni olarak gösterilen mutasyon. Sözünü edilen bu mutasyon geçtiğimiz Nisan ayında Brezilya'da belirlenmiş, daha sonra Güney Afrika'ya geçmiş Eylül ayında da İngiltere'nin güneyindeki Kent bölgesinde tespit edilmiş. Fakat tek başına bir noktada etkili olan mutasyonların daha fazla etkili olabilmesi için diğer birçok alanda fonksiyonunu değiştirecek, proteinin yapısını değiştirecek özellikte olması gerekiyor.
ÖNEMLİ VE KORKULAN YAN!
Turkuvaz renkli 3 bölge var 69,70 ve 145. Buradaki aminoasitler; burada değişim olmamış, kaybolmuş,silinmiş. Buradaki oluşumların daha tehlikeli olduğu düşünülüyor. Nedeni ise, aşılardan sonra ya da hastalığı atlatmış kişilerin bağışıklığını etkileyen antikorların dağlandığı yere çok yakın bunlar. Dolayısıyla önemli ve korkulan yan burdaki turkuvaz renkli bölgelerin silinmesinden sonra antikorlara bağlanmada bir sorun olur mu? sorusu.
MUTASYON AŞIYI ETKİLER Mİ?
Şu andaki bilgimiz bunu göstermiyor. Mutasyonik değişim az. Benim kişisel düşüncem mutasyonun aşıyı etkilemeyeceği yönünde. Şu an itibariyle mevcut mutasyonun aşıları etkileyeceği yönünde bir bilgi yok.
MEVCU AŞININ İÇİNE EKLENİR
Yeni varyant tipler ortaya çıkacak olursa ona karşı aşılar hazırlanacak ve mevcut aşının içine eklenecektir. Örneğin Grip aşıları, 4 tane farklı özelliklere ait virüs için hazırlanır. İlgili ülkelerde ya da bölgelerde hangi türde virüs varsa ona karşı korunmuş olur. Dolayısıyla yapısal olarak grip ile benzerlik taşıyan corona virüste de mutasyonla yeni yeni virüsler çıkarsa ileri ki dönemde çoklu aşı diye tabir edilen bu aşılar hazırlanır.
Bu tür hastalıklardan kurtulmanın tek yolu aşılardır.
2021'DE KÜRESEL DALGALANMAYA NEDEN OLUR MU?
Mutasyonik değişimler her zaman korkutan bir gelişme olmamıştır. 2003 yılındaki salgında mutasyonlar virüsün yok olmasına, hastalık yapma gücünün ortadan kalmasına neden olmuştur.Corona mutasyonu hakkında SON DAKİKA gelişmesi! Ölümcül bir etkisi var mı? İşte kritik hastalık oranı... Son dakika haberi: Corona virüs mutasyonu için alarm verildi! Daha bulaşıcı, iki ülkede daha görüldü