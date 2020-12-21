Son dakika haberleri: Corona virüs mutasyonu paniği büyüyor! İngiltere'nin ardından bir ülkede daha corona mutasyonu tespit edildi

BİR ÇOK ÜLKE İNGİLTERE'YE UÇUŞLARI ASKIYA ALDI

Almanya, İngiltere'de Kovid-19'un mutasyona uğramasının ardından gece yarısından itibaren 31 Aralık'a kadar İngiltere ile olan uçuşların askıya alındığını duyurdu. Kanada hükümeti de mutasyona uğrayan virüsün İngiltere'de tespit edilmesinin ardından İngiltere'den ülkeye yapılan seyahatleri 72 saatliğine kısıtlama kararı aldı.Güney Amerika ülkeleri Şili, Arjantin ve Kolombiya da İngiltere ile direkt uçuşlarını durdurdu. Şili hükümeti, Salı günü yürürlüğe girecek karar kapsamında İngiltere'ye olan tüm karşılıklı uçuşların askıya alındığını bildirerek son 14 gün içerisinde İngiltere'de bulunanların kendilerini karantinaya almaları tavsiyesinde bulundu. Suudi Arabistan da bazı ülkelerde koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması nedeniyle, bir hafta süreliğine tüm uluslararası uçuşları askıya aldığını duyurdu.