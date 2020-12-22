Sıfır Atık'ta pandemi etkisi! Çevre bilinci yükseldi! 'Tek kullanım' yavaşlattı

2023'te yüzde 35 geri dönüşüm hedefleyen Türkiye, yeşil ekonomi çerçevesinde insanın doğayla uyumlu bir gelecek inşası için dev bir adım atmış olacak. Bu süreçte çevresel risklerin ve ekolojik kıtlığın azaltılması için çevre bilincinin yükselmesi gerek. Türkiye'de yapılan son araştırmaya göre; pandemide artan ve çöpe dönüşen tek kullanımlık plastikler düşündürücü. İklim krizi ve çevre kirliliği gibi konulara hassasiyet ise arttı. Çöpüne Sahip Çık Vakfı Genel Müdürü Emrah Bilge "Artık insanların yüzde 74'ü lokanta ve kafelerde dahi tek kullanımlık çatal-bıçak ve bardak kullanıyor" dedi.





Pandemide artan ambalajlı gıda tüketiminin "Sıfır Atık" çalışmalarını yavaşlattığına dikkat çeken Akademi Çevre CEO'su Ufuk Işık "Artan çöp üretiminin, iklim değişikliği, çevrenin kirlenmesi gibi olumsuz etkilerinin olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 95. Bu durum lehe çevrilmeli" diye konuştu.





BİLİNÇ YÜKSELDİ HASSASİYET ARTTI



2023'te yüzde 35 geri kazanım hedeflenen Türkiye'de yeşil ekonomiyle yıllık 20 milyar TL'lik kazanç sağlanması amaçlanıyor. Yeşil ekonomiye geçişin, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir hayat için anlamı ise paha biçilmez bir değere sahip. Yeşil ekonomiyle gelir ve istihdam artacağı gibi enerjiye ve temiz suya erişim iyileşecek. İnsanın doğayla uyumlu bir gelecek inşası için dev bir adım atılmış olacak. Çevresel risklerin ve ekolojik kıtlığın azaltılması için farkındalığın artması ve yanlış davranışların düzeltilmesi gerek.



Çöpüne Sahip Çık Vakfı'nın Akademi Çevre'yle işbirliğinde Türkiye'de gerçekleştirdiği bir araştırma, işte bu noktada fikir veriyor. Araştırma, Covid-19 pandemisinde artan ve çöpe dönüşen plastik kullanımının iyiye giden "Sıfır Atık" hedefinde yavaşlamaya neden olsa da iklim krizi, çevre kirliliği gibi konularda bilincin ve hassasiyetin yükseldiğini ortaya koydu.



Bazı yanlış davranışlar henüz düzelmese de çevre bilinci farkındalığının yükseldiğine işaret eden çalışmaya farklı şehirlerden ve farklı yaşlardan bin 67 kişi katıldı. Araştırmada Covid-19 salgının "Çöp Atma ve Geri Dönüşüm Alışkanlıkları"nda neden olduğu değişim irdelendi. Araştırma Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Nilgün Cılı, davranış bilimleri uzmanı Prof. Dr. Zuhal Baltaş ve sosyolog Yrd. Doç. Dr. Ensari Cicerali koordinasyonunda gerçekleştirildi. Peki bulgular ne?



YÜZDE 95 FARKINDALIK FIRSAT



Pandemi öncesi dışarıdayken çöplerini çöp kutusuna atanların oranı yüzde 79'du. Bu oran yüzde 73'e geriledi. Çöpünü çöp kutusuna atmayanların yüzde 43'ü Covid-19 bulaşmasından korkuyor. Yaşadığı çevrede çöp sorunu olduğunu düşünenler de yüzde 47'den yüzde 35'e düştü. Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Akademi Çevre CEO'su Ufuk Işık, pandemide artan ambalajlı gıda tüketiminin "Sıfır Atık" çalışmalarını yavaşlattığına dikkat çekiyor. Işık'a göre; Katılımcıların yüzde 66'sı ambalajlı gıdaların hijyen açısından çok daha güvenilir olduğunu düşüyor. Yüzde 30'u pandemi öncesine göre daha fazla ambalajlı gıda kullanıyor. Pandeminin en büyük kazanımlarından biri, iklim krizi, çevre kirliliği, küresel ısınma gibi tehlikelere karşı insanların endişe duymaya başlaması. Katılımcıların yüzde 50'si pandemi döneminde kişisel çöp üretiminin arttığını, yüzde 51'i ise kentinde/mahallesinde çöp üretiminin arttığını söyledi. Bu artışın iklim değişikliği, çevrenin kirlenmesi, gelecek nesillerin yaşayacağı dünyanın olumsuz etkilenmesi, küresel ısınma, artan çöp depolaması gibi olumsuz etkilerinin olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 95. Bu denli yüksek bir farkındalığı fırsata çevirmenin yollarını bulmak için çalışmalı ve bu durum lehe çevrilmeli.



PANDEMİ SONRASI "TEK KULLANIM" UĞRAŞTIRACAK



Araştırmanın en önemli çıktılarından biri ise tek kullanımlık ürün tercihinin pandemi nedeniyle artıyor olması. Artık insanların yüzde 74'ü lokanta ve kafelerde dahi tek kullanımlık çatal-bıçak ve bardak kullanıyor. Çöpüne Sahip Çık Vakfı Genel Müdürü Emrah Bilge "Tek kullanımlık ürünlerin pandemi öncesi çevre için büyük bir sorundu.



Pandemi bu ürünlere rağbeti artırdı. Pandemi süreci insanların hijyen algısında öylesine bir değişime neden oldu ki, artık en pahalı mekanlar dahi tek kullanımlık servis ürünlerini kullanmaya başladı. Bu, pandemi sonrasında değiştirmek için en çok uğraşmamız gereken durum olacak. Aksi takdirde dünyayı çöpe boğan bu ürünlerin artışını durdurmamız mümkün olmayacak" dedi. Çöpü doğru yere atma davranışında belirgin bir azalma olduğunu belirten Bilge "Tek kullanımlık maske kullananların yalnızca yüzde 13'ü kullanılmış maskeleri doğru şekilde atıyor, geri kalanlar ise maskeye herhangi bir çöp muamelesi yapıyor" diye konuştu.