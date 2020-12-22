Son dakika haberi: Çift maske kullananlar dikkat! Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş açıkladı: O hastalığa sebep olabilir

Covid-19 günlük yaşantımızı etkilemeye devam ediyor. Kısıtlamalar devam ederken aşı çalışmaları hız kazandı. Peki aşı olanlar maske takmaya devam edecek mi? Erkekler kadınlara oranla daha sık mı aşı olacak? İşte Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş'ın dikkat çeken açıklamaları…
KORONAVİRÜS AŞISI OLANLAR MASKE TAKMAYA DEVAM EDECEK Mİ?
Dr. Ümit Aktaş, önlemlerin devam edeceğini belirterek: "Pek çok kişi aşının sihirli bir değnek gibi her şeyi çözeceğini, salgının bıçak gibi kesilip biteceğini düşünüyor. Aşı işe yarasa bile salgının bir anda ortadan kalkması mümkün değil, bu önlemler bir süre daha böyle devam edecek." dedi.
"CANSIZ VİRÜS PARÇACIKLARI İLE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ AKTİVE EDEREK ETKİ EDİYOR"
Aktaş:" Aşının amacı aşılayanı hasta etmeden virüsle tanıştırmaktır. Böylece bağışıklık sistemi virüsle karşılaşmadan önce virüsü tanımış, ona karşı antikor üretmiş olur. Koronavirüs aşılarında iki farklı teknoloji karşımıza çıkıyor. Çin aşısı gibi geleneksel yöntemlerle geliştirilmiş olan aşılar ve mRNA denen yeni bir teknolojinin kullanıldığı aşılar. Mesela Alman aşısı dediğimiz aşı bu yeni teknolojiyle üretilmiştir.
Çin aşısında, aşı cansız virüs parçacıkları ile vücudun bağışıklık sistemini aktive ederek etki ediyor. mRNA aşılarında ise vücuda virüsün bir ulak görevi gören mRNA enjekte ediliyor. İçeri giren mRNA, bizim kendi vücut hücrelerimize virüse ait bir proteini üretme emri veriyor. Böylece bağışıklık sistemi virüse maruz kalmadan onu tanımaya, ona karşı antikor üretmeye başlıyor." diyerek virüsün bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini ortaya koydu.
ERKEKLERİN KORONAVİRÜSTEN DAHA FAZLA ETKİLENMESİNİN SEBEBİ…
Ümit Aktaş, erkeklerin koronavirüsten daha fazla etkilenmesinin sebebini şöyle açıkladı:
"Bunun nedeni erkeklerin koronavirüs açısından kadınlara kıyasla daha fazla risk altında olmaları. Yani erkeklerin hastalığın ağır seyretme, enfeksiyona bağlı nedenler yüzünden hayatlarını kaybetme riski kadınlardan daha yüksek. Bunun nedeni koronavirüsün hücreleri istila etme mekanizmasında saklı. Vücudumuzda ACE2 (anjiyotensin-dönüştürücü enzim 2) diye bir enzim var.
Başlıca görevi kan basıncını dengelemek olan bu enzim başta akciğerler olmak üzere, atardamarlar, kalp, böbrekler, pankreas ve bağırsaklardaki hücrelerin dış yüzeyinde bulunur. Koronavirüs hücreye ACE2'ye bağlanarak girer. Erkeklerin kadınlara kıyasla koronavirüsten daha fazla etkilenmesinin cevabı bu enzimde saklı. Kapsamlı bir araştırmanın bulgularına göre, erkeklerin kanında kadınlarınkinden daha fazla ACE2 bulunuyor."
ÇİFT MASKE TAKANLAR DİKKAT!
Fitoterapi Uzmanı Ümit Aktaş: "Otobüs, metro gibi riskin çok fazla olduğu toplu taşıma araçlarındayken çift maske takılabilir. Belli bir süreliğine çift maske kullanmak herhangi bir sorun yaratmaz. Uzun süre takmak, ağız ve boğaz florasında bozulmalara yol açabilir." dedi.