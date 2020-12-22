Son dakika haberi: Çift maske kullananlar dikkat! Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş açıkladı: O hastalığa sebep olabilir

"CANSIZ VİRÜS PARÇACIKLARI İLE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ AKTİVE EDEREK ETKİ EDİYOR"

Aktaş:" Aşının amacı aşılayanı hasta etmeden virüsle tanıştırmaktır. Böylece bağışıklık sistemi virüsle karşılaşmadan önce virüsü tanımış, ona karşı antikor üretmiş olur. Koronavirüs aşılarında iki farklı teknoloji karşımıza çıkıyor. Çin aşısı gibi geleneksel yöntemlerle geliştirilmiş olan aşılar ve mRNA denen yeni bir teknolojinin kullanıldığı aşılar. Mesela Alman aşısı dediğimiz aşı bu yeni teknolojiyle üretilmiştir.

Çin aşısında, aşı cansız virüs parçacıkları ile vücudun bağışıklık sistemini aktive ederek etki ediyor. mRNA aşılarında ise vücuda virüsün bir ulak görevi gören mRNA enjekte ediliyor. İçeri giren mRNA, bizim kendi vücut hücrelerimize virüse ait bir proteini üretme emri veriyor. Böylece bağışıklık sistemi virüse maruz kalmadan onu tanımaya, ona karşı antikor üretmeye başlıyor." diyerek virüsün bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini ortaya koydu.