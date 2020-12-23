Bilim insanlarını şaşırtan gerçek! Covid-19 ve uyku birbirini nasıl etkiliyor?

"MELATONİN BİR ANAHTAR OLABİLİR"

Cleveland Clinic'te bir veri analisti olan Feixiong Cheng, ocak ayında laboratuvarda virüsün insan hücrelerini nasıl işgal ettiğini ve onu neyin durdurabileceğini tahmin etmek için virüsün yapısındaki gizli ipuçlarını yakalamak amacıyla yapay zeka kullandı. Bu noktada ortaya çıkan bir gözlem çarpıcıydı. Virüsün potansiyel olarak melatonin tarafından engellenebildiğine dair veriler elde edildi.

Uyku hormonu olarak bilinen melatonin, pandemiyi durdurmada net bir faktör olmasa da melatoninin uyku üzerindeki iyi bilinen etkilerine ek olarak, bağışıklık sistemini güçlendiren bir etken olduğu da bilim dünyasında kabul edilen bir gerçek.

Aslında kendini korumaya yönelik olarak ortaya çıkan bağışıklık sistemindeki etkisi bilinen melatonin, Covid-19 ile mücadelede de önemli bir rol üstlenebilir.