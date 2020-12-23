Bilim insanlarını şaşırtan gerçek! Covid-19 ve uyku birbirini nasıl etkiliyor?

"MELATONİN BİR ANAHTAR OLABİLİR"
Cleveland Clinic'te bir veri analisti olan Feixiong Cheng, ocak ayında laboratuvarda virüsün insan hücrelerini nasıl işgal ettiğini ve onu neyin durdurabileceğini tahmin etmek için virüsün yapısındaki gizli ipuçlarını yakalamak amacıyla yapay zeka kullandı. Bu noktada ortaya çıkan bir gözlem çarpıcıydı. Virüsün potansiyel olarak melatonin tarafından engellenebildiğine dair veriler elde edildi.
Uyku hormonu olarak bilinen melatonin, pandemiyi durdurmada net bir faktör olmasa da melatoninin uyku üzerindeki iyi bilinen etkilerine ek olarak, bağışıklık sistemini güçlendiren bir etken olduğu da bilim dünyasında kabul edilen bir gerçek.
Aslında kendini korumaya yönelik olarak ortaya çıkan bağışıklık sistemindeki etkisi bilinen melatonin, Covid-19 ile mücadelede de önemli bir rol üstlenebilir.
"BİNLERCE HASTADA AYNI ETKİ GÖRÜLDÜ"
Cheng daha derin bir araştırmaya yapmaya karar vermesinin ardından aylar süren çalışmasında o ve meslektaşları bir tıp merkezinde görülen binlerce hastanın verilerini bir araya getirdi. Geçen ay yayınlanan sonuçlarda melatonin öne çıkan faktörlerden biri oldu.
Melatonin alan insanların Covid-19 geliştirme olasılığının daha düşük olduğu tespit edildi. Ekim ayında Columbia Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, entübe edilen hastaların melatonin seviyesinin yükselmesi durumunda hayatta kalma oranlarının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.
Aslında, Covid-19'un nasıl çalıştığına dair birkaç gizemden biri uyku oluyor. Hastalığın uykumuzu nasıl etkilediği ve uykumuzun hastalığı nasıl etkilediğine dair iki soru bu noktada önemli olarak belirlendi.
"UZUN SÜRELİ COVİD-19'UN BELİRTİSİ UYKUSUZLUK OLABİLİR"
Virüs, sinir sistemimizdeki hassas süreçleri çoğu durumda öngörülemeyen şekillerde değiştirebilir ve bazen uzun vadeli semptomlar yaratabilir. Bağışıklık ve sinir sistemi arasındaki bağları daha iyi anlamak, Covid-19'u anlamak ve onu için önemli olabilir.
Pandemi süresince Johns Hopkins Üniversitesi nöroloji bölümü, uykusuzluktan muzdarip insanlar için danışma talepleri ile yoğun bir başvuru aldı. Ekibin nörologlarından Rachel Salas, başlangıçta uyku bozukluklarındaki bu artışın pandemiden kaynaklanan stresten ortaya çıksa da dünya çapında buna benzer başvurular alındığı ortaya çıktı.
İngiliz Uyku Derneği ise insanların yaklaşık dörtte üçünün pandemi sırasında uykusunda değişiklik olduğunu ve yarısından azının düzenli bir uyku yaşayabildiğini belirtti. Salas ise bu durumu "COVID-somnia" olarak nitelendirdiklerini belirtti.