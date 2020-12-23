Çin aşısını üreten SINOVAC'tan SABAH'a özel açıklama: Türkiye'ye talep ettiği kadar aşı sunmaya çalışacağız

SINOVAC firmasının Genel Direktörü Helen Yang, "Misyonumuz insan hastalıklarını ortadan kaldıracak aşılar sağlamak. Bu aynı zamanda başlangıçta Kovid-19 aşısı geliştirme hedefimizi de kapsıyor. Türkiye'ye talep ettiği miktarda aşıyı sunmak için çalışıyoruz. Aşımızın etkinliği Brezilya, Türkiye, Endonezya ve Şili'de faz 3 klinik deneyleri altında inceleniyor. Çin'de gerçekleştirilen faz 1 ve 2 denememizde aşının güvenliğinin iyi olduğu kanıtlandı. Şirketin 18-59 yaşları arasındaki sağlıklı yetişkinler üzerindeki faz 1 ve 2 araştırmasının sonuçları 17 Kasım 2020'de Lancet Infectious Diseases'da yayınlandı. Yetişkinler ve yaşlılar da yüzde 90'ın üzerinde antikor oranı gözlemlendi. Şimdi, faz 3 çalışmalardan elde edilen etkinlik sonuçlarını bekliyoruz." dedi.

AŞIMIZA ÇOK TALEP VAR ÖNCELİK TÜRKİYE'DE

Yang, "Aşımız için farklı ülkelerden çok sayıda talep aldık. Önceliğimiz, faz 3 denememize ev sahipliği yapan ülkeler. Türkiye de onlardan biri. Aşıların kullanılmasıyla insanların yaşamlarının normale dönmesini ve ekonomik faaliyetlerin devam etmesini içtenlikle umuyoruz. Aşı üreticisi olarak görevimizin bu olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

KULLANDIĞIMIZ TEKNOLOJİ GÜVENİLİR

Yang, "Kullandığımız teknolojiye "inaktif aşı" deniyor. Bu teknolojinin, farklı aşı türleri üzerinde kullanıldığında uzun süre güvenli olduğu kanıtlandı. Bu nedenle güvenilir bir teknoloji. Gözlemlediğimiz güvenlik verileri de bunu kanıtlıyor. Şimdi sadece korumanın sonucunu beklememiz gerekiyor. Coronavac Çin'de acil kullanım için onaylanan 2 aşıdan biri. Sinovac çalışanının yüzde 90'ından fazlası da Coronavac aşısı oldu. Ben de Coronavac aşısını oldum" diye konuştu.