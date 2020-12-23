COVID-19’a karşı lens yerine gözlük kullanın

COVID-19 pandemisi nedeniyle yaşam rutinleri tamamıyla değişti. Hastanelerden gerekli durumlar dışında uzak kalınan bu süreçte, ertelenen sağlık kontrolleri ve tedaviler ise daha büyük problemlere yol açabiliyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Cüneyt Ocak, özellikle bazı göz hastalıklarının dikkate alınmadığında, geri dönüşü olmayan görme kayıplarına sebep olacağının altını çiziyor. Dünyamız COVID-19 pandemisi ile ilgili çok önemli bir sınav verirken, hem göz sağlığımızı korumamız hem de göz hastalıklarımızın tedavisini ertelememiz büyük önem taşıyor diyen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Cüneyt Ocak "Göz sağlığımızı korumak için çok basit 2 adımı takip etmemiz önemli. Kontak lens kullanılıyor ise gözlük kullanımına geçilmesi ve gözleri ovuşturmaktan kaçınılması, göz sağlığının korunmasına büyük destek sağlayacaktır" dedi.

ZAMAN KAYBETMEDEN DOKTORA GİDİN

Alınan tüm tedbirlere rağmen, gözlerde gelişen ani şikayetlerin aksatılmadan doktor kontrolünden geçmesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Cüneyt Ocak "Ani görme kaybı, çift görme, gözde ışık çakması, gözde sinek uçuşması ve göz yaralanmaları gibi durumlar çoğunlukla retina yırtığına ve görme sinirini etkileyen nörolojik hastalıklara işaret ediyor ve vakit kaybetmeden müdahale edilmesi gerekiyor. Zamanında hekime başvurmamak, gözde kalıcı hasar ve ciddi görme kayıplarına yol açabiliyor" diyerek uyarılarda bulundu.

ERTELEMEK YENİ SORUNLARA YOL AÇAR

Göz hastalıklarının ertelenmesinin daha büyük sorunlara yol açabildiğini belirten Uzm. Dr. Cüneyt Ocak, özellikle dikkat edilmesi gereken göz hastalıklarını belirterek, şu bilgileri verdi: "Glokom takipli hastaların, ilerlemiş ve sertleşmiş kataraktı olanların, göz içi enjeksiyon gereken sarı nokta hastalığı olanların ve diyabetik göz hastalıklarının ertelenmesi çok riskli. Bu tedavilerin uzun süre ertelenmesi geri dönüşü olmayan görme azalmasına ya da tedaviye cevap alınamamasına neden olabiliyor. Zamanında tedavi edilmeyen katarakt nedeniyle cerrahide zorluklar, görmede azalma ve glokom gibi problemler ortaya çıkıyor."

ÇOCUĞUNUZUN GÖZLERİNE DİKKAT EDİN

Çocukların görme bozukluklarına ve şikayetlerine pandemi döneminde de olsa kulak verilmesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Ocak "Online eğitim ile birlikte çocuklarımız tüm günü ekran karşısında geçiriyor. Ekranların çok kullanıldığı bu dönemde görme bozuklukları ve göz tembelliği gibi durumlar, geç kalındığında tamamen tedavi edilemeyebiliyor" dedi.

Pandemi nedeniyle herkesin mümkün olduğu kadar evde kalması gerektiğini de belirten Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cüneyt Ocak, gözde kızarıklık, çapaklanma ve göze ait diğer şikayetler gibi acil muayene gerektiren durumlarda ise online doktor görüşmesi hizmeti verdiklerini belirtti.