Enfeksiyon sanılıyor ama kanser olabilir! Akciğerlerdeki gizli tehlike

Nefes darlığı veya inatçı öksürük gibi semptomların akciğer kanserinin belirtisi olması nedeniyle bu belirtilerde mutlaka bir uzman doktora görünmenin hayati olabileceği vurgulandı. Doktorların bu noktada spirometre adı verilen bir cihaza nefes vermenizi isteyerek ne kadar hava soluduğunuzu test etmesinin önemli bir tanı yöntemi olduğunu belirten uzmanlar, aynı zamanda enfeksiyon gibi semptomlarınızın olası nedenlerini ortaya çıkarmak için kan testinin de yapılabileceğini belirtti.