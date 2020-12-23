Enfeksiyon sanılıyor ama kanser olabilir! Akciğerlerdeki gizli tehlike

"ZARARSIZ SANILIYOR"
Kanserin erken evrelerinde semptomların olmaması ise tanıyı zorlaştıran etkenlerden biri. Fakat durum ilerledikçe göğüs enfeksiyonlarını da içeren bir dizi rahatsız edici semptomlarla karşılaşılır. Göğüs enfeksiyonları genellikle soğuk algınlığı gibi daha zararsız sağlık şikayetleri ile ilişkili kabul edilse de uzmanlar, iyileşmeyen veya tekrarlayan göğüs enfeksiyonlarının akciğer kanserinin bir işaret olabileceği konusunda uyardı.
Nefes darlığı veya inatçı öksürük gibi semptomların akciğer kanserinin belirtisi olması nedeniyle bu belirtilerde mutlaka bir uzman doktora görünmenin hayati olabileceği vurgulandı. Doktorların bu noktada spirometre adı verilen bir cihaza nefes vermenizi isteyerek ne kadar hava soluduğunuzu test etmesinin önemli bir tanı yöntemi olduğunu belirten uzmanlar, aynı zamanda enfeksiyon gibi semptomlarınızın olası nedenlerini ortaya çıkarmak için kan testinin de yapılabileceğini belirtti.
"SİGARA EN BÜYÜK RİSK FAKTÖRÜ"
Ayrıca uzmanlar, akciğer kanserine yakalanma riskini artırabilecek bazı faktörler olsa da bu risk faktörlerinden herhangi birine sahip olmak, kesinlikle kanser olacağınıza anlamına gelmediğini belirtti. Örneğin; çoğu akciğer kanseri vakası sigaradan kaynaklanır fakat hiç sigara içmemiş kişiler de bu kansere yakalanabilir.
İngiltere'deki Kanser Araştırma Merkezi, her 10 akciğer kanserinden yaklaşık yedisinin sigaradan kaynaklandığını ortaya koydu. Ayrıca sigara içmeyen kişilerin sigara dumanını soluması da bu riski artıran faktörler arasında bulunduğu bu araştırmanın verileri arasında yer aldı. Kanser Araştırma Merkezi'ndeki uzmanlar, hafif veya ara sıra sigara içmenin bile akciğer kanseri riskini artırdığını ancak sigara içilen sürenin bu riski daha da yükselttiğini açıkladı.
Ayrıca asbest, silika ve berilyum gibi maddelerin de akciğer kanseri riskini artırdığı da bu çalışmada tespit edildi. Tüm bu risk faktörlerinin akciğer kanseri riskini artırması nedeniyle her semptomun değerlendirilmesi erken tedavi uygulamalarında da adım atılmasını kolaylaştırdığı belirtildi. Bu nedenle yaşadığınız enfeksiyonlar ciddiye alarak bir uzmandan yardım almak, başlangıç düzeyinde bir kanseri yenmenizi olası kılabilir.