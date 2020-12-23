SON DAKİKA: Corona virüsü için yeni tedavi keşfedildi! Ölümleri yarı yarıya azaltıyor...

Ülkede 19 hastane ve klinikte yürütülen deneylere yaşları 18 ila 79 arasında değişen 242 orta ve şiddetli Covid-19 hastasının katıldığı ve tedaviye, Covid-19 testi pozitif çıkan hastaların semptom göstermesiyle başlayan 10 gün içinde başlandığı belirtildi.

Aynı zamanda, deneylerin sonuçlarının doğrulaması için uluslararası bir bilimsel dergiye de gönderildiği ifade edildi.