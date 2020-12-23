Son dakika haberi: Anne ve babalar mutasyona dikkat! Yeni corona mutasyonu çocukları da etkileyebilir...

Anne ve babalar dikkat! Son dakika haberine göre İngiltere'de ortaya çıkan corona mutasyonundan çocuklar da etkilenebilir... İngiltere merkezli araştırmanın sonucuna göre mutant virüsün, önceki varyasyonlardan farklı olduğu aktarıldı. Ayrıca İngiltere'deki okullarda Kasım ve Aralık aylarında vaka artışlarının yaşanmasının da nedeninin yeni mutasyon virüsü olduğu ifade edildi. Son dakika haberine göre 15 yaş altındaki çocuklar da risk grubunda...
Son dakika haberine göre yeniden mutasyona uğrayan virüs, çocukları da etkileyebilir. Covid-19 virüsünün çocuklarda risk teşkil etmemesinin ardından İngiltere'de ortaya çıkan yeni virüs hakkında kritik açıklamalar geldi.
İngiltere'de hükümete danışmanlık veren bilim insanları çocukların mutant corona virüse, virüsün önceki varyasyonlarından daha duyarlı olduğu açıkladı. Imperial College London'da bir epidemiyolog ve NERVTAG danışma grubunun bir üyesi olan Profesör Neil Ferguson, şu ana kadar pandemiden neredeyse hiç etkilenmeyen çocukların mutasyona karşı daha riskli olduklarına dair bir 'ipucu' bulduklarını açıkladı.
Bilim insanları, çocukların İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona uğramış corona virüs varyantına yakalanma riskinin önceki türlerden daha fazla olabileceğini açıkladı. Imperial College London'da bir epidemiyolog ve hükümete bilimsel danışmanlık veren NERVTAG'ın üyesi olan Profesör Neil Ferguson, şu ana kadar pandemiden neredeyse hiç etkilenmeyen çocukların mutasyona daha duyarlı olduklarına dair bir 'ipucu" olduğunu bulunduğunu söyledi.
OKULLARDA VAKA SAYISININ ARTMASININ NEDENİ DE BELLİ OLDU
Ferguson, "B117" ya da "VUI - 202012/01" olarak bilinen yeni varyantın, Kasım ayında uygulanan karantina sırasında okullarda meydana gelen vaka yükselişinin nedeni olduğunu söyledi.
Bununla birlikte bilim insanları, İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'a göre "kontrolden çıkmış" olan yeni virüs türünün yüzde 50 ile 70 arasında daha bulaşıcı olduğunu düşündüklerini açıkladı, ancak mutant virüsün daha ölümcül olduğuna, yetişkinlerde veya çocuklarda ciddi bir hastalığa neden olduğuna dair henüz bir kanıt bulunmuyor.
PROFESÖR FERGUSON: NEDENİNİ HENÜZ ÇÖZEMEDİK
Profesör Ferguson, çocukların daha duyarlı olduğuna dair teorinin henüz kanıtlanmadığını, ancak bunun öne çıkan bir hipotez olduğunu söyledi. Yeni varyantın neden olduğu 15 yaş altındaki vaka sayısının virüsün diğer versiyonlarının neden olduğu vakalardan istatistiksel olarak önemli ölçüde daha yüksek olduğunu belirten Ferguson, "Yeni varyasyonun çocuklara bulaşma eğiliminin daha fazla olduğuna dair önemli kanıtlar var. Bu durum vakaların arasındaki farklılıkları açıklayabilir, ancak şu anda nedenini henüz çözemedik" dedi.
Öte yandan, corona virüs salgını esnasında çocuklarda , grip de dahil olmak üzere diğer solunum yolu hastalıklarından yetişkinliklere nazaran çok daha az vaka yaşanıyor. Bilim insanları bu durumun, corona virüsün üst solunum yolundaki birçok hücrede bulunan ACE2 resptörlerinin çocuklarda daha az bulunmasından kaynaklandığını düşünüyor.
Ancak, NERVTAG üyesi ve Imperial College'dan Profesör Wendy Barclay yeni varyasyonda bu durumun değişebilme ihtimali olduğunu sözlerine ekledi.
"SARS-CoV-2'nin (yeni tip corona virüs) bir virüs olarak ortaya çıktığı şekliyle çocukları enfekte etmede yetişkinler kadar etkili olmadığını biliyoruz. Önceki virüsün ACE2'yi bağlaması ve hücrelere girmesi daha zordu ve bu nedenle burun ve boğazlarında bol ACE2 bulunan yetişkinler kolay hedeflerdi ve çocukları enfekte etmek zordu.
Yeni virüsün başa proteininde meydana gelen değişiklik nedeniyle ACE2 reseptörlerine tutunmasının daha kolay olduğu düşünülüyor. Bu nedenle çocuklar, yetişkinler gibi virüse eşit derecede duyarlı hale gelmiş olabilir."