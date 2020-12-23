Son dakika haberi: Anne ve babalar mutasyona dikkat! Yeni corona mutasyonu çocukları da etkileyebilir...

Öte yandan, corona virüs salgını esnasında çocuklarda , grip de dahil olmak üzere diğer solunum yolu hastalıklarından yetişkinliklere nazaran çok daha az vaka yaşanıyor. Bilim insanları bu durumun, corona virüsün üst solunum yolundaki birçok hücrede bulunan ACE2 resptörlerinin çocuklarda daha az bulunmasından kaynaklandığını düşünüyor.

Ancak, NERVTAG üyesi ve Imperial College'dan Profesör Wendy Barclay yeni varyasyonda bu durumun değişebilme ihtimali olduğunu sözlerine ekledi.