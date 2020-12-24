Ameliyat sırasında 'Gesi Bağları'nı söyledi olay oldu!

Biz sağlık çalışanları olarak inanılmaz bir yükün altındayız. Türkiye'de, şu an her 10 Covid-19 hastasından biri sağlık çalışanı. Sağlık çalışanlarının da bir tebessüme ihtiyacı var. Bu nedenle hastamız söylerken anestezi teknisyeni arkadaşımız izin alarak çekim yaptı. Bunu sosyal medyada paylaştıktan sonra çok olumlu tepkiler geldi. Amacımız da burada hem hastalarımıza hem sağlık çalışanlarına biraz tebessüm ettirebilmek, bir nebze onları motive etmekti. Bunu da başardığımızı görüyorum. Ameliyatlar bu şekilde de yapılabilir, ben öneriyorum. Hasta, ameliyatın nasıl geçtiğini anlamıyor. Bizim açımızdan da keyifli bir hal alıyor. Bundan dolayı mutluyuz" diye konuştu.