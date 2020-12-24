Aşı karşıtlığı zamanı değil! Aşılar kitlesel koruma sağlar

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Süda Tekin, COVID-19 ve diğer solunum yolu enfeksiyonları ile ilgili bilgiler verdi ve aşının öneminden bahsetti…

Yaşadığımız 10 aylık salgın sürecinden elde edilen bilgiler, COVID-19'un (SARS-CoV-2) insanlar arasında temel olarak damlacık ve temas yoluyla bulaştığını göstermektedir. Damlacık yoluyla bulaşma, virüsü taşıyan kişilerin konuşma, öksürme ve hapşırması sırasında ortama saçtıkları ≥5 mikron boyutunda damlacıkların başka kişilere ulaşmasıyla gerçekleşir. Burada damlacığın ulaşma mesafesi 1-1.5 metre olarak kabul edilir. Temasla bulaşma ise, damlacıklarla kirlenen yüzeylere elle temas edenlerin, ellerini ağız, burun ya da gözlerine dokundurmasıyla virüsün bulaşmasıdır. COVID-19 (SARS-CoV-2) hastaların saçtığı damlacıklarla bulaşabildiği için, kapalı bir ortamda enfekte olan kişilerle uzun süre bulunma durumunda bulaşma riski de artacaktır.

GRİP Mİ, NEZLE Mİ, COVİD Mİ?

Kuzey yarımkürede kış aylarının yaşandığı bu günlerde, havaların soğumasıyla birlikte kapalı alanların kullanılması artmıştır. Her yıl bu mevsimde grip ve grip benzeri hastalık (GBH/ILI) olarak bilinen soğuk algınlığı (nezle) oldukça yaygın olarak görülmektedir. Pandemi döneminde bu hastalıklara bir de koronavirüs enfeksiyonu, yani COVID-19 da eklenmiştir.

Bu enfeksiyonlardan nezle, grip ve COVID-19'dan bazı klinik özellikleriyle ayrılabilir. Nezle ya da soğuk algınlığında ilk belirtiler burnun kuruması ve karıncalanmadır. En sık rastlanan ve rahatsız eden belirtilerse, boğaz ağrısı ve boğazda karıncalanma, burun akıntısı, burunda dolgunluk, 2-3 gün içinde artarak devam eden tıkanma ve hapşırma, baş ağrısı ile yüzde ve kulaklarda basınç hissidir. Yüksek ateş ve genel durumu çok bozmamaktadır. Ancak grip COVID-19 hastalarında benzer klinik bulgulara neden olabilir.

TAT VE KOKU GİDİNCE ANLAŞILIYOR…

Hastalarda, özellikle yetişkinlerde yüksek ateş, yaygın kas ve eklem ağrıları, kuru öksürük en sık rastlanan bulgulardandır. Yaklaşık bir yıldır izlenen COVID-19 hastalarında tat ve koku alma duyusunda bozulma, baş ağrıları ve ani başlayan solunum sıkıntıları hastaların önemli belirti ve bulguları arasındadır. Ancak solunum yollarını etkileyen ve virüslere bağlı gelişen bu enfeksiyonların kesin tanısı için solunum yolu örneklerinden moleküler (ağız ve burun sürüntü örneklerinden) test yapılması gereklidir.

EN ETKİLİ YÖNTEM AŞILAMA

Bulaşıcı hastalıkların yayılımını engellemede en etkili ve güvenli yöntemlerden biri olan aşılama insanlık tarihinin çok önemli buluşlarındandır. Dünya genelinde düzenli ve etkin aşılamalar sayesinde çiçek hastalığı başta olmak üzere, bazı hastalıklar eradike edilmiş, çocuk felci, kızamık gibi bazıları da oldukça azalmıştır. COVID-19 pandemisinin tüm insanlığı tehdit etmekte olduğu bu günlerde, en etkili korunma yollarının uygun maske kullanımı, sosyal mesafenin korunması ve el hijyeni vurgusu yapılmaktadır.

Bilim insanları salgın zincirini kırabilmek adına Şubat 2020 tarihinden itibaren çok farklı yöntem ve teknolojiyle COVID‑19 aşısının üretimi için çalışmaktadır. COVID‑19 aşısı, bu hastalığa karşı kazanılmış bağışıklı sağlamayı amaçlayan bir biyoteknoloji ürünüdür. Halen dünya genelinde 231 aşı adayı geliştirme aşamasındadır. Bunlardan 12 tanesinde Faz 3 (etkinlik/etkililik) çalışmaları sürdürülmektedir. Pandeminin kontrol altına alınabilmesine yönelik aşılama çalışmalarında inaktif (tamamen ölü), mRNA, vektör temelli gibi farklı teknolojiyle geliştirilmiş olan aşılar DSÖ'den hızlı onay alarak kullanıma sunulmuştur.

KİTLESEL KORUMA SAĞLAR

Aşılarla ilgili netleştirilemeyen veriler ve insanlarda yaratabileceği uzun dönemli etkilerinin kontrolünün olmaması gibi kaygılar olsa da, pandeminin kontrolünde maske, mesafe ve hijyen gibi kişisel koruyucu önlemlere ek olarak, kitlesel korunma sağlayabilecek COVID-19 aşılarının yapılması önerilmektedir. Erken erişim onayı verilen bu aşılar üretimlerinin birinci ve ikinci (Faz 1 ve 2) aşamalarında güvenli oldukları ve kişilere zarar vermedikleri kanıtlanmış aşılardır. Uygulamalar sonrasında antikor geliştirdikleri ve kısıtlı sayıdaki çalışmalarda da kişileri koruduğu kanıtlanmıştır.

Sonuç olarak, tüm dünyayı etkilemiş olan COVID-19'dan korunmak ve salgını kontrol altına almak, özellikle soğuk havalarla birlikte daha da zor hale gelmektedir. Bu dönemde sağlık çalışanları, 65 yaşından büyük kişiler, kalp veya şeker hastalığı gibi kronik hastalığı olanlardan başlamak üzere, ulaşılabilir olan COVID-19 aşısının yapılması uygundur. Benzer şekilde, her yıl dünya çapında 2-5 milyon ciddi enfeksiyona ve yaklaşık 290.000 ila 650.000 arasında ölüme neden olduğu tahmin edilen grip hastalığının önlenmesi için de grip aşısının yapılması önerilmektedir.