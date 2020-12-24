Kanser hastaları COVID-19’u daha uzun süre bulaştırabiliyorlar!

ABD'den yapılan bir yayına göre kanser hastalarında COVID-19 bulaştırıcılığı daha uzun sürebiliyor. COVID-19 hastalığına yakalanan ve bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar alan kanser hastalarında virüse bağlı semptomlar ortaya çıktıktan 78 gün sonra dahi bulaştırıcılığın devam edebildiğini belirten Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, "Ayrıca semptomlardan 61 gün sonra dahi canlı virüsün kültürde üretilebildiği yakın zamanda New York Memorial Sloan Kettering Hastanesi'nde yapılan bir gözlemden sonra rapor edildi" açıklamasında bulundu.

61 GÜN SONRA BİLE VİRÜS ÜREDİ

Bu gözlem sırasında COVID-19 hastalığına yakalanmış ve bağışıklık sistemi baskılanmış 20 kanser hastasının gözlendiğine dikkat çeken Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, "Bu hastalardan 18 tanesine kemik iliği nakli veya CAR-T hücre tedavisi yapılırken, 2 tanesi de lenfoma hastası idi. Bu 20 hastanın 15'i kanser için aktif bir şekilde tedavi edilmekteydi ve 11 tanesinde COVID-19 enfeksiyonu ağır seyretti. Bu hastalardan toplamda COVID-19 taraması için 57 geniz örneği alındı ve 1 hastada şikayetleri başladıktan 78 gün sonra dahi virüsün sebat ettiği görüldü. Ayrıca kültür üremesine bakıldığında bir hastanın 61 gün sonra dahi kültüründe canlı virüsün üreyebildiği gösterildi" dedi.

İYİLEŞMEYİ SAĞLAYAN ANTİKOR ÜRETİMİ AKSIYOR

Bu bulaştırıcılık süresinin COVID-19 enfeksiyonuna yakalanan sağlıklı bireylere göre (7-10 gün) çok daha uzun olduğu için dikkat çektiğini ve daha ileri gözlem ve yakın takibe ihtiyaç olduğu konusunda bir uyarı yaptığını paylaşan Prof. Dr. Serdar Turhal, "Sonuç olarak bağışıklık sistemi baskılanmış, özellikle kemik iliği nakli yapılan kanser hastalarında COVID-19 bulaştırıcılığı 2 aya kadar sürebilir. Bu hastalarda muhtemelen bağışıklık sistemi zayıf olduğu için iyileşmeyi sağlayan antikor üretimi aksıyor. Bu bulgular hastaların izole edilmesi için daha uzun süreye ihtiyaç duyulduğu konusunda güçlü bir kanıt oluşturmaktadır" dedi.