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“Mutasyona rağmen aşı etkili olur”

'ün mutasyona uğramış olmasının aşıyı etkisiz kılmayacağına dair bir açıklama da Bursa Uludağ Üniversitesinden geldi. (BUÜ) Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. , Covid-19 virüsünde mutasyonların normal olduğunu, geliştirilen aşının etkisinde mutasyonun öneminin olmadığını söyledi.

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Giriş Tarihi: 24.12.2020 15:21 ABONE OL
“Mutasyona rağmen aşı etkili olur”

Önceki hafta İngiltere'den gelen 'virüs mutasyona uğradı' haberleriyle birlikte geliştirilen aşının işe yarayıp yaramayacağı tartışma konusu olmuştu. Bunun üzerine çok sayıda bilim insanının, aşının etkisinin azalmayacağına dair açıklamalarına bir yeni ieklendi. BUÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve İmmünoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Barbaros Oral, "Son açıklanan mutasyon ve bundan sonra saptanacak küçük mutasyonların mevcut aşıların ve antikor-temelli tedavilerin etkinliğini olumsuz yönde etkilemesini beklemiyoruz. Ayrıca koronavirüsler çok hızlı mutasyona uğramadıkları için antijenik sürüklenmeye (yani virüs yapısında köklü bir değişikliğe) sebep olacak mutasyon gelişene kadar birkaç yıl geçeceği ve bu dönemde aşılar kullanılarak salgının kontrol edilebileceğini tahmin ediyoruz" dedi.

"AŞININ ETKİLERİ AZALMAZ"

Virüsün mutasyonlarının izlenmesi, epidemiyolojik ve klinik verilerin bilim insanlarıyla gerçek zamanlı ve doğru olarak paylaşılarak daha sağlıklı değerlendirmelerin yapılmasının etkin önlemler alınması adına kaçınılmaz olduğuna vurgu yapan Oral; "Sonuç olarak, bu son açıklanan mutasyon ve bundan sonra saptanacak küçük mutasyonların mevcut aşıların ve antikor-temelli tedavilerin etkinliğini olumsuz yönde etkilemesini beklemiyoruz. Ayrıca, koronavirüsler çok hızlı mutasyona uğramadıkları için antijenik sürüklenmeye (yani virüs yapısında köklü bir değişikliğe) sebep olacak mutasyon gelişene kadar birkaç yıl geçeceği ve bu dönemde aşıların etkin olarak kullanılarak salgının kontrol edilebileceği öngörülmektedir" dedi.

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“Mutasyona rağmen aşı etkili olur”
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