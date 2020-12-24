Omuz hastalıkları ihmâl edilmemeli

Omuz eklemi anatomik yapısına katılan kemik, kas-tendon yapıları ile ilgili birçok hastalığın tedavisinde omuz artroskopisi ameliyatının uygulanabildiğini söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Cahit Koçak, "Artroskopi gerektiren omuz hastalıkları genellikle travmaya (omuz eklemini içeren bir düşme-çarpma durumu), aşırı kullanıma (spor ya da meslek ile ilgili aşırı kullanım) ya da ileri yaşa bağlı aşınma ve yıpranmaya bağlı oluşur. Omuz artroskopisi, omuz çevresindeki kas-tendon yaralanmaları, eklem kıkırdağı ve eklemi çevreleyen diğer yumuşak dokulara zarar veren birçok hastalığın tedavisinde başarılıdır" şeklinde konuştu.

KÜÇÜK CİLT KESİLERİ KULLANILARAK YAPILDIĞI İÇİN...

Açıklamasında omuz artroskopi ameliyatının eklem ile ilgili tedaviler içinde küçük cilt kesileri kullanılarak yapıldığı için kapalı ameliyat olarak da adlandırıldığını dile getiren Op. Dr. Cahit Koçak, omuz artroskopisi eklem içine sokulan mini kamera ve çeşitli cerrahi aletler yardımı ile eklem içindeki ya da çevresindeki hastalıkların tespiti ve tedavisi işlemi olduğunu ifade etti.

Dr. Cahit Koçak, omuz artroskopisi ile ilgi açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Omuz artroskopisi, küçük cerrahî cilt kesileri kullanılarak yapılan bir işlem olduğu için ameliyat sonrası hastane taburculuk ve yara yeri iyileşmesi kısa sürelidir. Tedavi sonrası normal günlük hayata dönüş birçok faktöre bağlıdır. Artroskopi işlemi ile tedavisi yapılan hastalığın durumu, hastanın iyileşmeyi etkileyecek diyabet hastalığı gibi ek hastalıklarının durumu ve tedavi sonrasında uygulanması gereken rehabilitasyonun süresi, normal günlük hayata dönüş için etkilidir. Ameliyat gereken omuz hastalıkları için iyileşme sadece ameliyatın tamamlanması ile bitmez. Ameliyatın yapılması kadar, ameliyat sonrası uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci de önemlidir. Rehabilitasyon sürecine iyi uyum sağlandığında tedavi başarısı artar."