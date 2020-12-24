Pandemi sürecinde neden kilo alıyoruz? Yemek saati sarktıysa salata tüketin

Pandemi süreciyle birlikte hepimiz evlere kapandık ve aslında sıkıntıdan günümüzün çoğunu evin mutfak kısmında geçiriyoruz. Bazen de buzdolabını açıp önünde dakikalarca kendimizi mutlu hissetmemizi sağlayacak bir yiyecek arayışındayız. Tabii ki bu süreç, beraberinde aç olmadan ve ihtiyacımız dışında pek çok yiyecek tüketmemize sebep oluyor. "Duygusal ve kontrolsüz yeme davranışları bireylerin tekrarlayan kilo artışı için önemli bir risk faktörü haline geliyor" diyen Diyetisyen K. Miray Aker, kilo almamanın püf noktalarını anlattı…

Dengeli Beslenme: Bizim için dengeli beslenme, her besin grubundan belli ölçüde tüketiyor olmaktır. Günlük ihtiyacımız olan kalorinin yüzde 55-60 civarının karbonhidrattan, yüzde 25-30 civarının yağdan ve yüzde 12-15'nin proteinden gelmesi önemlidir.

Porsiyon Kontrolü: Herkesin en sık yaptığı hatalardan biri. Miktar artarsa kilo almanın da artması kaçınılmazdır. Örneğin kahvenin yanında yiyeceğimiz 2 küçük kare bitter çikolata yaklaşık 54 kalori iken, hızımızı alamayıp paketin tamamını yersek yaklaşık 330 kalori almış oluruz. İhtiyacımızın dışında ekstra kalori alımına sebep olmamak için porsiyonlara dikkat!

Yemek Saati: Geç saatte yenen yemeklere ve yemekten sonra yapılan atıştırmalıklara dikkat etmeliyiz, mümkün mertebe hafif yiyecekler tercih etmeliyiz. Eğer yemek saatimiz geçe kalıyorsa; salata, az yağlı sebze yemekleri, yoğurt, az yağlı et grubu tercih edebiliriz. Yemekten sonraki atıştırmalıklarda ise şekersiz bitki çayları, çiğ kuruyemişler, taze meyveler tercih edebiliriz.

Su Tüketimi: Suyun metabolizma üzerindeki etkisi yadsınamaz bir gerçek. Ayrıca kilo verme sürecinde, parçalanan yağın vücuttan atılmasında önemli bir rol oynuyor. Günlük minimum su ihtiyacımızın altına düşmemeliyiz ve o ihtiyacı kilogram başı 30 ml. olacak şekilde hesaplayabiliriz.

Egzersiz: Yaptığımız aktivitelerin egzersiz sayılabilmesi için haftada en az 3 gün ve günde 45-50 dakika olması gerekiyor. Pandemi sebebiyle pek çoğumuz daha hareketsiz bir yaşama geçmiş olsak da bazen dışarıda yürüyüş bazen de evde yapılabilecek egzersizler tercih edebiliriz.

Son olarak, pandemi sürecinde alınan kiloların, sadece dış görünüş açısından sıkıntı yaratmasından ziyade öncelikle sağlığımıza olan zararlarını ön planda tutmalıyız. Özellikle bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız gereken şu dönemde, yanlış beslenme tutumuyla bağışıklığımızı zayıf düşürmemeliyiz.