Uzmanından, Kovid-19 için aşı yapılması önerisi

Prof. Dr. Tekin, İngiltere'de Kovid-19'un mutasyona uğradığı ve bulaş hızının artış gösterdiği haberlerinin yer aldığını söyledi.

Pandemi döneminde neredeyse 1 yılın geride kaldığını belirten Tekin, Kovid-19'un çeşitli mutasyonlar yaptığını bildiklerini, İngiltere'de yapılan çalışmalarda çeşitli mutasyonların saptandığını kaydeden Tekin, yapılan modellemeden sonra bu mutasyonun daha fazla bulaştırıcı olduğu ve hastalığın daha ağır geçireceği ilgili öngörülerin mevcut olduğunu ancak bunların kesinleşmediğini belirtti.

"ENFEKTE ORANI AZALIRSA BELKİ DE PANDEMİ BİTEBİLİR"

Modelleme olduğu için bunun gerekli bir seri oluşturduğu bilinerek riski bertaraf etmek amacıyla çeşitli önlemlerin alındığına işaret eden Prof. Dr. Tekin, şöyle dedi:

"Bu mutasyon gerçekten var. Bu mutasyon modellemedeki gibi gerçekten bulaştırıcı riskini artıracak ve hastalığın kötüleşmesini sağlayacak ise bunun için tedbirlerin almak için böyle kararlar yerinde alınmış tedbirler. Bu mutasyonlar belki daha önce beklediğimiz çeşitli mutasyonlar sonucu hastada, hastalık oluşturmasının kaybolmasının bir başlangıcı da olabilir. Belki böyle bir sonuca da yol açabilir. Eğer bu sonuç istediğimiz gibi olursa bu mutasyon devam eder ve bulaştırıcı dediğimiz enfekte oranı azalırsa belki de pandemi o zaman bitebilir. Ama tersi de söz konusu, eğer bu bulaştırıcıyı artırırsa pandemi yeniden başlayabilir."

MUTASYON, AŞI İÇİN RİSK OLUŞTURMUYOR

"Ortaya çıkan bu mutasyon aşı için herhangi bir risk faktörü oluşturmuyor. Çünkü aşılarda oluşan bir antikor, birden fazla proteine karşı antikor oluşturduğu için bundaki herhangi bir mutasyon aşıyı bertaraf etmiyor." diye konuştu.

Tekin, aşının bu hastalıkta etkili olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Dünyada ve ülkemizde bir an önce aşılamanın hızlandırılması ve mümkün olduğu kadar risk gruplarının aşılanmasıyla bu süreci daha sağlıklı bir şekilde atlatmaya bakmak gerekiyor. Burada aşının önemi daha da ortaya çıkıyor. Bu hastalığın bitmesinin yollarından biri de aşılanma, bu tür mutasyonların daha fazla ulaşmaması için ve daha fazla risk oluşturmaması açısından biran önce ilaçların tamamlanması ve hızlı bir şekilde toplumun aşılanması sağlanmalıdır."

Prof. Dr. Tekin, mutasyonla ilgili korkulacak bir durumun söz konusu olmadığını aktararak, "Bu mutasyon olsun veya olmasın mesafe, maske ve hijyen konusuna uyalım. Bu önlemler, mutasyon olsa bile hastalığa karşı bizleri koruyor. Onun için havaların soğuduğu bu dönemlerde bu kurallara daha fazla dikkat edip bu süreci atlatmaya bakmak gerekiyor. Kapalı ortamlarda uzun süre vakit geçirmeyelim. Aşılanmaya özen gösterelim." ifadelerini kullandı.