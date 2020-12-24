Yılbaşında ev içinde bir araya gelmeler çok riskli

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, salgın tedbirleri kapsamında yılbaşında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde uyarılarda bulundu. Ortak kullanılan alanların koronavirüsün yayılmasını hızlandıracağını belirten Prof. Dr. Özlü, "Ben kendi adıma ne yılbaşında ne de başka bir zaman başkalarıyla kalabalık oluşturacak ortamlarda olmayı istemem. Evimde olmayı isterim. Başkalarıyla ortak kullanılan mekânlar, eşyalar, yüzeyler riskli. Özellikle yılbaşında ev içinde bir araya gelmeler bile riskli. Bu dönemde ister yılbaşı, ister bayram, ister tatil olsun kalabalıklar, otel ortamları gibi yerler güvenli değil. Evde kendi hane halkımızla olmakta fayda var. Bırakın yabancı insanlarla bir otelde bir araya gelmeyi, ev içinde bir araya gelmeler bile riskli" diye konuştu.

"BU DÖNEMDE RİSK ALMAYA DEĞMEZ"

Yüzlerce insanın bir araya gelebildiği otel, restoran gibi yerlerde kalabalık ortamlarda koronavirüs bulaşma riskini artırdığını vurgulayan Prof. Dr. Özlü, "Bir otelde 300-500 kişi aynı anda konaklıyor, birlikte aynı restoranda yemek yiyor, aynı mekanlarda oturup kalkıyor ve bir araya geliyor, Bu dönemde bu riski almaya değmez. İzolasyona uymamız lazım ki bu süreçten zarar görmeden çıkalım.. Hayatta kalmak için mücadele eden çok hastalarım var,yoğun bakım ünitelerimiz dolu. Bir hekim olarak onların halini görüyorum.Onlar gibi olabilirmiyim diye korkuyorum. Bu tehlikeyi görüyorum ama bazı insanlar bunun farkında değil gibi. Hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar" dedi.