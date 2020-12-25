1 Haftalık Gebelikte Beta HCG Değeri Kaç Olmalı? 1 Haftalık Gebelikte Kan Testi Beta HCG Değerleri Kaç Çıkar?

Beta HCG değeri hamileler arasında sık sık duyulan bir terimdir. Bu terim aslında bir kan testinin ismidir. Kişiler hamile olduklarından şüphelendiklerinde Beta HCG değerine bakılır. Buna da kan testi ile bakılmaktadır. Beta HCG değeri hamile bireylerde diğer kadınlara oranla çok daha farklıdır. Ancak çok nadir olsa da bu testler yanılabilir. Bu yüzden doktorlar ultrasona da bakmaktadırlar. Çünkü Beta HCG değerleri başka sebeplerden dolayı da hamile değerleri gibi çıkabilir. Peki Beta HCG değerleri yükselmesine neler sebep olur? Hamilelikte Kan Testi sonuçları nasıl olmalıdır? 1 haftalık gebelikte Beta HCG değeri nasıl olur? Beta HCG değeri ile alakalı tüm ayrıntılar bu yazıda...

1 Haftalık Gebelik Beta HCG Değeri

Hamile olduğundan şüphelen kişiler ilk olarak evlerinde test yaparlar. Bu testin bazılarında sonuç yanlış çıkmaktadır. En doğru gebelik durumunu gösteren test kesinlikle kan testidir. Gebeliğin tanısı ve haftasının belirlenmesi için kan testi yapılması lazımdır. Sağlıklı hamile bir kadında beta HCG hormonu seviyesi her geçen gün artmış olur. Beta HCG değerine bakılarak kişinin hamileliği ile alakalı değerlendirmeler yapılır. Hamile bireylerde Beta HCG artışı şu şekilde gözlemlenir:

0-2 haftalık gebelikte beta HCG düzeyi 5-50,

1-2 hafta için 50-500,

2-3 haftada 1000-5000,

3-4 haftada 5000-10000,

4-5 haftalık gebelikte beta HCG düzeyı 1000-50000,

5-6 haftada 10000-100000, 6-8 haftada 15000-200000,

2-3 ayda 1000-100000 civarlarında olmalıdır.

HCG değerleri hamilelik süresinde sürekli artmış olsa bile bu değerler doğum ardından düşecektir. Doğumdan 4 ile 6 hafta sonrasında beta HCG düzeyi 5 mIU/ml'nin altına inmiş olur.

Hamilelikte Kan Testi

Hamilelikte kan testleri yapılabilir. İlk olarak yapılan test genellikle HCG testidir. Bu test gebeliğin tespit edilmesi için kullanılmaktadır. Yumurta ve spermin döllenmesi ardından sürekli olarak artan bir hormondur. Bu hormon yükseldikçe de Beta HCG değeri kanda yüksek çıkar. Bu yüzden hamileliği tespit etmek için Beta HCG değerine bakılan kan testi yapılmaktadır.

1 Haftalık Gebelikte Beta HCG Değeri Kaç Çıkar?

Beta HCG testi, gebelik gerçekliğini tespit etmek amacıyla yapılır. Beta HCG hesaplaması ile gebeliğin kaçıncı haftasında olduğu test sonucu çıkan değerlere bakılarak öğrenilebilir. Hamile olduğundan şüphelenen kişilere kesinlikle hastanelerde Beta HCG değeri testi yapılmaktadır. Beta HCG (Human Chorionic Gonadotropin), gebelik şüphesi durumlarında doktorlar tarafından tercih edilen ve kesin sonuç veren "gebelik testi" yönteminin ismidir. Sperm ve yumurta hücresi birleştikten sonra HCG hormonu salgılanmaya başlanır. Bu nedenle bu teste "Beta HCG testi" denmektedir. HCG hormonu, hamilelik döneminde artmaktadır. Bu hormon normal gebeliklerin dışında bazı durumlarda da artabilir. Beta HCG değeri artmasına sebep olan durumlar da aşağıda sıralanmıştır:

Dış gebelik

Mol gebelik (üzüm gebeliği)

Boş gebelik

Kanda Beta HCG Değeri Ne Zaman Yükselir?

Kanda Beta HCG değerlerine bakmak hamileliğin tespitinde kullanılan bir kan testidir. Gebelik tespitinde temel olarak kullanılanbeta HCG hormonun değeri hamile olmayan bir kadında 0-10 mlU/ml değerleri arasındadır. Hamilelik sırasında, gelişen plasentadaki hücreler HCG yapar. Plasenta, yumurtayı dölledikten ve rahim duvarına yapıştıktan sonra yumurtayı besleyen keseciktir. Beta HCG, ilk önce yaklaşık 11 gün sonra kan numunesinde tespit edilebilir duruma gelir. HCG seviyeleri 48 ila 72 saatte iki katına çıkmaya devam eder. Progesteron hormonunun devamlı olarak üretilmesini sağlayan bir hormondur. Progesteron hormonu ise, gebelik boyunca anne adayının düşük yapmasını engelleyen bir hormondur. Yumurta ve spermin birleşmesinin ardından Beta HCG değeri sürekli olarak yükselir. Ancak doğumdan haftalar sonra bu değer düşer.

Beta hCG hesaplama: 1, 2, 3, 4 haftalık hamilelik beta hCG değeri kaç olmalı? İşte gebelikte beta hCG değerleri