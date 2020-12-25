5 Haftalık Gebelikte Beta HCG Değeri Kaç Olmalı? 5 Haftalık Gebelikte Kan Testi Beta HCG Değerleri Kaç Çıkar?

Hamilelikten şüphelenen kadınlar evlerinde hamilelik testi yaparlar. Bu testin sonucu pozitif çıktığında da kadın doğum doktoruna giderler. Kadın doğum hekimleri genel olarak şüpheli kadınlardan beta HCG testi ister. Beta HCG değerleri yumurta ve spermin döllenmesi ardından artan bir hormondur. Kan testi sonucuna göre fazla çıkarsa kadın hamile demektir. İnternet üzerinde bu konu ile ilgili haftalık sorular sorulmaktadır. Peki 5 haftalık bir gebenin beta HCG değerleri nasıl olur? Beta HCG değerleri ile alakalı tüm ayrıntılar bu yazıda...

5 Haftalık Gebelik Beta HCG Değeri

Hamile bireylerin sık sık araştırdıkları konulardan birisi beta HCG değerlerdir. Beta HCG plasenta sayesinde üretilen bir hamilelik hormonudur. Evde yapılan bir hamilelik testi kullanıldığında aslında HCG'nin varlığı test edilmiş olur. Eğer HCG varsa, hamilelik testi pozitif olur ve bu da yanlış pozitif sonuç olmadıkça hamile olduğunuz anlamına gelir. HCG implantasyondan hemen sonra kana girer ve hamilelik testleri ile tespit edilir. İmplantasyon meydana gelir gelmez, Beta HCG plasenta tarafından üretilmeye başlar. Bu, embriyonun implantı ve plasentanın rahim astarına bağlanmasından, (döllenme ve yumurtlamadan) yaklaşık bir hafta sonra gerçekleşmektedir. İmplantasyon, yumurtlamadan ortalama 9 gün sonra (6-12 gün aralığı) ya da adet gecikmesinden yaklaşık 5 gün önce gerçekleşmektedir. HCG değerleri kanda implantasyondan sonraki 2-3 gün içinde ve idrarda 3-4 gün sonra tespit edilebilir. Gebe kalındığını müjdeleyen hormon olarak da bilinmektedir. Gebelik testi, bu hormonun kanda veya idrarda tespit edilmesi ile kesinlik kazanabilir. HCG hormonu, yeni döllenmiş yumurtayı çevreleyen ve daha sonra plasentaya dönüşecek olan hücreler tarafından salgılanan hormondur. Bu hormon hamilelik süresinde sürekli yükselir. 5. haftaya gelmiş bir gebenin beta HCG değerleri şöyledir:

Gebeliğin 5. haftası: 18-7340 mIU/ml - 19 - 7,340 / 850- 20,800

Hamilelikte Kan Testi

Hamilelikten şüphelenen kişiler ilk olarak evde test yapsalar da hepsi hastaneye giderler. Hastanede hamilelik için kan testi yapılır. Bu testte gebeliğin anlaşılabilmesi için kanda HCG seviyesinin ölçülmesi gerekmektedir. Korunmasız cinsel ilişki sonrası spermin yumurtayı döllemesi sonucu meydana gelen embriyo, anne rahmine yerleştiği anda gebelik başlar. Bunun akabinde annede beta HCG hormonu salgılanır. Çünkü rahimde oluşan plasenta bu hormonu yükseltir. En erken 4. günde kan testiyle gebelik öğrenilebilir. Hamile olmayan bir kadında HCG hormonu 5 ml altındadır. 5 ml ve üzeri olduğunda hamilelik tanısı konur.

5 Haftalık Gebelikte Beta HCG Değeri Kaç Çıkar?

Hamilelik esnasında beta HCG değeri sürekli artar. Ancak son zamanlarda seviye sabit kalır. Hamile bireyler beta HCG değerlerini hafta hafta araştırırlar. 5 haftalık hamile bir kişinin beta HCG değerleri 18-7340 mIU/ml - 19 - 7,340 / 850- 20,800 kadar olur. Bu değerler doğumdan yaklaşık 1- 1 buçuk ay kadar sonra hamilelikten önceki seviyeye düşer.

Kanda Beta HCG Değeri Ne Zaman Yükselir?

Hormonun anne kanında tespit edilmesi, yaklaşık olarak yumurtlamadan 10 gün sonra mümkün olur. Yani anne kanında Beta HCG hormonunun tespit edilmesi, yaklaşık olarak adet gecikmesi yaşanan günlerde veya birkaç gün önce mümkün olabilir. Gebeliğin rahme yerleşmesinden sonra HCG hormonu anne kanında giderek artmaya devam eder ve 10. gebelik haftasında en yüksek değere, yani yaklaşık 100.000 mIU/ml değerine ulaşmaktadır. Bu haftadan sonra gebeliğin orta dönemine kadar 20.000 mIU/ml değerlerine kadar düşer ve doğuma kadar beta HCG seviyesi sabit kalır. Ancak beta HCG değerlerinin hamilelik dışında; kanser, mol gebelik, boş gebelik gibi nedenlerden de artabileceği unutulmamalıdır.

Beta hCG hesaplama: 1, 2, 3, 4 haftalık hamilelik beta hCG değeri kaç olmalı? İşte gebelikte beta hCG değerleri

1 Haftalık Gebelikte Beta HCG Değeri Kaç Olmalı? 1 Haftalık Gebelikte Kan Testi Beta HCG Değerleri Kaç Çıkar?

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3 Haftalık Gebelikte Beta HCG Değeri Kaç Olmalı? 3 Haftalık Gebelikte Beta HCG Değerleri Kaç Çıkar?

4 Haftalık Gebelikte Beta HCG Değeri Kaç Olmalı? 4 Haftalık Gebelikte Kan Testi Beta HCG Değerleri Kaç Çıkar?