Balgam Söktürücü Doğal ve Bitkisel Kür Tarifi: Balgam Söktürücü Bitkisel Yöntemler

Balgamlı öksürük, sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkarak kişiyi oldukça rahatsız etmektedir. Yetişkinlerde görüldüğü gibi çocuklarda da ortaya çıkar. Balgam, solunum yollarında meydana gelir ve sümüksü bir kıvamdadır. İnsanı oldukça rahatsız ettiği için de balgamı atmanın yolları çok araştırılır. İnsanlar genellikle balgam attırıcı doğal şeyleri araştırılar. Çünkü hemen hemen herkes hastaneye gitmeden rahatsızlıklarını evde çözmek isterler. Peki evde balgam söktürücü kürler nelerdir? Balgam söktürücü kür tarifleri nelerdir? İşte balgam söktürücü kürler ile alakalı tüm ayrıntılar...

Balgam Söktürücü Doğal Kürler

Balgam çeşitli hastalıklarla birlikte gelmektedir. Oldukça can sıkıcı rahatsızlıklardan birisidir. Bu yüzden de insanlar balgamdan kurtulabilmenin yollarını ararlar. Balgam söktürücü pek fazla şey vardır. Bunlar arasında en çok uygulananlar ise doğal kürlerdir. Evde yapılan doğal kürler balgamın hafiflemesini ve yavaş yavaş yok olmasını sağlamaktadır. Balgam söktürücü kürlerden bazıları terifleri ile birlikte aşağıda:

Malzemeler:

1 kuru soğan

1 diş sarımsak

1 su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı bal (ben kestane balı kullandım)

1 limonun suyu

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım tatlı kaşığı toz zencefil

Yapılışı:

Soğan ve sarımsak küp küp doğranır ve bir kavanoza konur. Üzerine 1 su bardağı sıcak su dökülür ve kavanozun kapağı kapatılır. Soğuyana kadar bekletilir. Soğuyunca süzülür ve bir kaba boşaltılır. Sonra diğer malzemeler kavanoza konur ve ağzı kapatılıp iyice çalkalanır. Her yemek sonrası 2-3 yemek kaşığı içilir. Çocuklara da 1-2 yemek kaşığı verilebilir.

İbrahim Saraçoğlu ile Balgam Söktürücü Kür Tarifi

Öksürük her insanın hayatında yaşamış olduğu rahatsızlıklardan birisidir. Kuru öksürük ya da balgamlı öksürük insanı son derece rahatsız eder. Özellikle balgamlı öksürükte balgam atılamazsa kişi çok kötü hissedebilir. Bu yüzden balgamlı öksürüklerde bireyler balgam söktürücü şeyleri araştırırlar. Akıllarına ilk olarak ilaç kullanmak gelse de öksürükte en son çare ilaç olmalıdır. Çünkü öksürüğü ilaç ile geçirmek iyi bir şey değildir. Ancak bunun yerine evde doğal ilaçlar, kürler yapılabilir. Kürler dendiğinde İbrahim Saraçoğlu kürleri her zaman insanların bir numaralı tercihi olmuştur. Balgam sıkıntısı çeken insanların ilk aradıkları şey İbrahim Saraçoğlu tarafından tarifi verilmiş balgam sökücü kürlerdir. Saraçoğlu tarifine göre uygulanan kürler genellikle balgamı geçirmektedir. İbrahim Saraçoğlu'nun vermiş olduğu balgam kürü tarifini düzenli bir şekilde uygulayan kişi balgamdan kurtulabilir. Oldukça merak edilen ve pek çok yerde araştırılan inanılmaz faydalı İbrahim Saraçoğlu ile Balgam Kür Tarifi ise şöyledir:

Malzemeler :

1 tutam hatmi

Yarım bardak süt

Yapılışı:

Süt bir kap içerisine alınır ve kaynatılır. Kaynayan sütün içerisine hatmi çiçeği atılır. Demlenmesi beklenir ve ardından ılıtılır. Ilımış olan bu kür günde 1 kez kullanılır.

Öksürük ve Balgam Söktürücü Kürler

Öksürük ve balgam her kış neredeyse her insanın sorunu olmaktadır. Oldukça can sıkıcı rahatsızlıklardandır. İnsanları da son derece rahatsız etmektedir. Doktorlar öksürük ya da balgamın ilaç ile iyileştirilmesini önermemektedir. O yüzden insanlar ilk olarak evde doğal yollar ile iyileşmenin yollarını ararlar. Öksürük ve balgam söktürücü pek çok kür bulunmaktadır. Bu kürler ile rahatsızlık hafifletilebilir. Ancak o kadar fazla kür tarifi vardır ki insanlar hangisini yapacaklarını şaşırabilirler. Aşağıda en iyi öksürük ve balgam sökücü kürler bulunmaktadır: