Beta HCG Değeri 1.20 Çıktı, Hamile Miyim? Beta HCG Testi 1.20 Değeri Ne Demektir?

Hamilelikten şüphelenen kadınların genellikle ilk işi eczaneye gidip hamilelik testi almaktır. Bu test sonucunda pozitif çıkarsa da hastaneye gitmektir. Hastaneye giden her hamile şüphesi taşıyan kadına kan testi yapılır. Bu test ise genellikle beta HCG testidir. Beta HCG testi sonucunda doktor değerlere bakar ve kadının hamile olup olmadığına karar verir. Elbette bu değerlerin bir ölçüsü vardır. Hamile bireylerin beta HCG değerleri sürekli olarak artar. Beta HCg değerinin artmasını sağlayan şey ise rahimdeki plasentadır. Peki beta HCG değeri 1.20 çıkan kişiler hamile olabilirler mi? Beta HCG değeri kaç olunca hamile olunmaktadır? İşte beta HCG değerleri ile ilgili tüm detaylar...

Beta HCG Değeri 1.20 Olanlar

Gebe olduğundan şüphelenen kadınlar doktora gittiklerinde genellikle beta HCG testi istenir. Beta HCG testi sonuçlarına göre beta HCG değerleri 10 üzerinde ise kişi hamiledir. Ancak 3 haftalık bir kadında beta HCG değerleri 10 'u bulur. Bu yüzden bazı kadınların değerleri düşük çıksa da hamile olabilirler. 1 –2 haftalık hamile bir kadının beta HCG değerleri 1.20 çıkabilir. Bu kişiler test sonrasında hâlâ hamilelik belirtisi gösteriyorlar ise birkaç hafta sonra tekrar doktora gitmelilerdir. Eğer hamile ise beta HCG değerleri çok daha yüksek çıkacaktır. Ancak hamile değilse daha düşük ya da aynı değerlerde görülebilir. Beta HCG değerlerinin hamile olduğunu göstermesi için gebelik testi yaptıran kadının beta HCG değerleri 10 üzerinde olmalıdır. Aksi durumda hamile tanısı maalesef konamaz. Ancak birkaç hafta sonra tekrar beta HCG testi verirse ve hamileyse bu değer yükselmiş ise hamilelik tanısı konulabilir.

Beta HCG 1.20 Çıktı Hamile Miyim?

Beta HCG hormonun değeri, gebelik durumu olmayan bir kadında 010 mlU/ml değerinde görülmektedir. Spermin yumurtayı döllenmesinden sonra hamilelik oluşur ve Beta HCG hormonundaki değerler artış göstermeye başlar. Kadında hamileliğin tespiti için yapılan kan testindeki çıkan sonuçlara göre Beta HCG hormonun değeri dikkate alınır ve kadının hamile olup olmadığı tespit edilir. Beta HCG hormonu döllenmeden sonraki 6. Günden sonra yükseliş göstermeye başlar. İlk olarak kanda yükseliş gösteren Beta HCG hormonu, birkaç gün sonra idrarda da yükselişe geçer ve bu süreden sonra idrar tahliliyle de gebelik testi yapılabilir. Beta HCG testi 1.20 çıkan bireyler hamile değillerdir. Ancak hamileliğin çok başında da olabilirler. Bu yüzden kendilerinden hamile oldukları yönden şüphelenmeye devam ediyorlarsa birkaç hafta sonra tekrar gelip test yaptırmaları gereklidir. Çünkü beta HCG değerleri 3 haftalık bebekte 10'dur.

Kanda Beta HCG Değeri Kaç Olursa Hamile Olunur?

Beta HCG değerleri 10 üzerindeyse kişi hamile olarak sayılmaktadır. Ancak Beta HCG seviyeleri yüksek olması her zaman gebelik olduğunda yükselmez. Başka nedenlerle de beta HCG hormonu yükselebilir. Beta HCG hormonunun yükselmesinin diğer sebepleri ise şunlardır:

Düşük

Dış gebelik

Gastrik

Boş gebelik

Çoğul gebelik

Down sendromu gibi doğumsal anomaliler

Molar gebelik

Bazı pankreas kanseri türleri

Bazı mide kanserleri

Yumurtalık ve testis kanseri

Karaciğer tümörü, trofoblastik tümörler, gonadal tümörler

Erkeklerde ise testis tümörü olduğu durumlarda beta HCG hormonunda artış görülebilir.

Ayrıca bazı progesteron içeren bitkiler ve yiyecekler de beta HCG değerlerinde yükselmeye sebep olur. Beta HCG hormonunu yükselten yiyecekler; avokado, dereotu, domates, ıspanak, ay çekirdeği, ceviz ve amla yani bektaşi üzümü gibi yiyeceklerdir.

Beta hCG hesaplama: 1, 2, 3, 4 haftalık hamilelik beta hCG değeri kaç olmalı? İşte gebelikte beta hCG değerleri