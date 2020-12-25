Boğaz ağrısı kaç gün sürer? Boğaz ağrısına sebep olan enfeksiyon nasıl ve kaç günde geçer?

Özellikle kış aylarında hemen hemen herkesin yaşadığı boğaz ağrısı kaçınılmaz olmaktadır. Bakteri ve virüslerin neden olduğu bu durum boğazda yanma ve yutkunma zorluğu ile kendini belli eder. Sıklıkla karşılaşılan bu hastalıktan kurtulmak için çareler arayanlar internet üzerinden araştırma yapıyorlar. Boğazlardaki enfeksiyon, aşırı sıcak ya da soğuk içecekler, sigara ve alkol kullanımı, yanlış ilaç kullanımı gibi etmenler boğaz ağrısına neden olmaktadır. Burada da olduğu gibi diğer hastalıklarda da bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, dengeli beslenmek ve düzenli spor yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda; boğaz ağrısı kaç günde geçer? Boğaz ağrısı kaç günde iyileşir?

BOĞAZ AĞRISI BELİRTİLERİ

Boğazda kuruluk

Öksürük ve ateş

Boğazda kaşıntı ve yanma hissi

Bademciklerin şişmesi

BOĞAZ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Bitki çayları;

Rezene çayı balgam söktürücü ve iltihap gidericidir.

Papatya çayı mikropları kırar.

Nane çayı soğuk algınlığına karşı iyidir.

Ihlamur çayı boğazın nemlenmesi ve yumuşamasını sağlar.

Adaçayı gargara olarak kullanılabilir.

Doğal yöntemlerle;

Karabiber, tuz, limon ve su karışımı bademcik iltihabı ve balgam söktürücü özelliği ile iyi gelir.

Bal ve limon karışımı öksürüğü keser ve boğazdaki yanmayı azaltır.

Tuz ve karbonatlı su ile gargara yapıldığında boğaz temizlenir, ağrı azalır ve boğazdaki kuruluk hissi gider.

Limon, zencefil ve bal karışımı ağrıları hafifletir. Üst solunum yollarının açılmasını sağlar. Kimi zaman ateş düşürücü etkiye de sahiptir.

BOĞAZ AĞRISI NE KADAR SÜRER?

Boğaz ağrısı genellikle 4 ile 10 gün aralığında sürer. Özellikle de 1 haftadan uzun süren boğaz ağrısı çekenlerin mutlaka doktora muayene olmaları gerekmektedir.

EVDE BOĞAZ AĞRISI NASIL GEÇER?

Evde boğaz ağrısı bitki çayları içilerek, sıcak besinler tüketilerek geçebilir. Aynı zamanda boyun bölgesinin dışarıdan sıcak ve nemli tutulması da faydalı olacaktır.

İLTİHAPLI BOĞAZ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Boğaz ağrısının iltihaplanmış hali kişilere oldukça sıkıntı verir. Ağrının şiddeti arttığı gibi boğazdaki kuruluk, kaşıntı ve yanma hissi de artmaktadır. Havaların aşırı soğuması ya da aşırı ısınması gibi dengesiz durumlar kişilerin boğaz ağrısı çekmesine neden olabilir. Boğaz iltihabının nasıl geçeceğini merak eden vatandaşlar internet üzerinden konu ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Buna göre; iltihaplı boğaz ağrısına iyi gelen şeyler;

Demlenmiş bitki çayları

Pastil kullanmak

Gargara yapmak

Bol istirahat

Sıvı tüketimi

Sıcak duş almak

Bol su içmek

BOĞAZ AĞRISINA DOĞAL ANTİBİYOTİK

Boğaz ağrısına doğal antibiyotik olan şeyler bitki çayları, sıcak çay ve çorba gibi besinlerdir. Evde kişiler kendi yöntemleri ile bu durumu hafifçe atlatabilirler. Boğaz ağrısının süresi bir haftayı geçiyorsa ve ses kısıklığı giderek artıyorsa mutlaka doktora gidilmelidir.

Bitkisel tedavi ile Boğaz ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Evde doğal yollarla Boğaz ağrısına iyi gelen bitki çayları nelerdir, ne geçirir?