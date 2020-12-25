Düşükte Gelen Parçalar Nasıl Olur? Düşükten Sonra Kanama Ne Zaman Başlar, Kaç Gün Sürer?

Düşük oldukça üzücü bir durumdur. Hamilelik kaybı olarak da bilinir. Üç ya da daha fazla düşük yaşanması durumuna tekrarlayan düşükler denmektedir. Her 100 kadından 1′i tekrarlayan düşük yaşayabilir. Geç düşük, 3 aydan sonra yapılan düşüklere denmektedir. Bazı durumlarda tekrarlayan ve geç düşüğün nedeni bulunabilmektedir. Diğerlerinde ise herhangi bir neden bulunamaz. Peki düşük sonrası gelen parçalar nasıl olur? Düşükte parça nasıl düşer? Düşük ile alakalı tüm ayrıntılar bu yazıda...

Düşükte Gelen Parçalar Nasıl Olur?

Düşük dünya üzerinde pek çok kadının yaşamış olduğu ve sebebi genellikle anlaşılmayan bir olaydır. Kadınlar için oldukça üzücü bir durumdur. Düşükte parçalar gelmektedir. Eğer düşükte parça gelmezse anne kürtaj olmak zorunda kalabilir ancak genellikle düşükte parçalar gelir. Düşükte gelen parçalar anne adayları tarafından çok merak edilir. Aslında hamile bireylerin bu tür şeyleri araştırmaları psikolojilerini kötü etkileyebilir. Düşük, 20 haftadan önce gerçekleşmektedir. Düşük yapan kadınlarda; karın ağrısı, kahverengi ya da pembemsi akıntı, sırt ağrısı, vajinal kanama, mide bulantısı, ateşlenme, halsizlik, kusma ve sırt ağrısı gibi durumlar görünebilir. Bunlar arasında düşükte en merak edilen parça gelmesidir. Hamilelikte düşüğün olduğunu kanıtlayan şey vajinadan parça gelmesidir. Vajinadan gelen parça şekilsiz bir parça olsa da bu bebek olabilir. Bu gibi durumlar yaşandığında gelen parçanın bir kaba konması ve ardından o parça ile doktora gidilmesi gereklidir.

Düşükte Nasıl Parça Düşer?

Düşük, 20 haftalık gebelikten önce gerçekleşen hamileliğin bitme durumudur. Anne adayları için oldukça üzüntü verici bir durumdur. Anne adaylarının en korktukları konulardan birisidir. Düşüğün nasıl gerçekleştiği de en çok hamile bireyler tarafından araştırılmaktadır. Hamile bireyler düşük yaptığını şu şekillerde anlayabilirler:

Kusma,

Mide bulantısı,

Ateş,

Sırtta ağrı,

Karın ağrısı,

Yorgunluk,

Vajinal kanama,

Vajinadan su gelmesi,

Vajinadan parça gelmesi,

Kahverengi ya da pembemsi akıntı

Bu gibi şeyler görüldüğü durumda anne adayı düşük yapmış olabilir. Özellikle vajinadan şekilsiz bir parça geldiği durumda korkulması gereklidir. Eğer hamile bir bireyin vajinasından şekilsiz bir parça gelmiş ise acilen doktora gidilmesi gereklidir. Doktora gidilirken düşen parçayı da götürmek gereklidir.

Düşük Nasıl Gerçekleşir?

Düşüğün nasıl gerçekleştiği çok merak edilmektedir. Özellikle hamile kadınlar bu konudan korktukları için düşüğün nasıl gerçekleştiğini araştırırlar. Aslında hamile bireyler için bu gibi konularla alakalı araştırmalar yapmalı önerilmemektedir. İlk 3 ayda düşükle sonuçlanan gebeliklerde bebekte genetik anormallikler görülmüş olma oranı yüzde 50 ile 80 arasındadır. Son yıllarda daha ayrıntılı yapılan araştırmalarda, düşüklerde genetik anomali oranını yüzde 90'lara kadar çıktığı görülmüştür. Anne adayları için hiç de kolay olmamakla birlikte nedenler açısından bakıldığında gebeliğin düşükle sonuçlanması bir bakıma iyi bile olabilmektedir. Her hamile kalan kadın doğal olarak sağlıklı bir bebek hayal etmekte ve engelli bebek doğurmak istememektedir. Anne vücudu da aynı istekle çalışmakta ve sağlıksız gebeliği ya rahim kabul etmemekte ya da erken dönemde düşükle sonuçlandırmaktadır. Bu, doğal bir seçim mekanizması olarak kabul edilebilir. Düşük, çeşitli şekillerde geçekleşebilir. Düşüğün anlaşılabilmesi için en büyük etmen anne adayının vajinasından şekilsiz bir parçanın gelmiş olması olacaktır. Ancak bazı durumlarda vajinal bir kanama olmasa da düşük gerçekleşebilir. Mide bulantısı ve kusma, vajinadan su gelmesi, karın ağrısı, sırt ağrısı gibi şeyler şüphelendirici durumlardır. Ancak düşükte parça gelmesi kaçınılmazdır. Eğer parça gelmemişse normal ağrılar olabilir. Bu yüzden anne adayından parça gelip gelmediği dikkatle incelenmelidir.

Düşük Sonrası Gelen Parçalar

Düşük her zaman parçalar halinde olmamaktadır. Bazı hamile bireyler düşük yapsalar da kürtaj olmak zorunda olabilir. Bu yüzden düşük sonrasında gelen parçalar iyi bir şeydir. Düşük, hiçbir annenin yaşamak istemediği bir durum olsa da düşük sonrası parça gelmesi iyi bir şeydir.