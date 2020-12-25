Geçmeyen kulak ağrısı neden olur, nasıl anlaşılır? Kulak ağrısına ne iyi gelir?

Genellikle dış veya orta kulak enfeksiyonlarından kaynaklanan kulak ağrıları ilaçlı tedaviyle kısa sürede ortadan kaldırılabilir. Fakat kulak ağrıları sadece kulaktaki enfeksiyonlardan kaynaklanmıyor olabilir. Kulak bölgesine alınan darbeler, diş ağrısı veya çene kemiği ağrısı gibi rahatsızlıklar da kulak ağrısına neden olabilir.

KULAK AĞRISI NASIL ANLAŞILIR?

Kulak ağrısının tedavisinin bir numaralı kuralı doğru teşhistir. Kulağın neden ağrıdığı tespit edilip ona göre bir tedavi planı uygulanması gerekir. Ağrı kulaktaki enfeksiyondan mı veya herhangi başka bir sebepten mi olduğu mutlaka tespit edilmelidir.

KULAK AĞRISI NEDEN OLUR?

Kulak ağrısının en belirgin nedenleri;

- Kulağa su kaçması

- İç veya dış kulak enfeksiyonu

- Diş ağrısı

- Çene kemiği ağrısı

KULAK AĞRISINA HANGİ İLAÇ İYİ GELİR?

Kullanılacak ilaçların mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerekmektedir. Doktorun muayenenin ardından teşhis koyup tedaviyi bu şekilde başlatması gerekmektedir. Kulağım ağrıyor ne yapabilirim? deyip ilaçlar kullanılmamalıdır. Genellikle kulak ağrısı tedavisinde bazı ağrı kesiciler ve enfeksiyona bağlı antibiyotikler kullanıldığı bilinmektedir.

KULAK AĞRISINA ÇÖZÜMLER NELERDİR?

Kulak ağrısını geçirmek için aslında çok basit çözümler vardır. Evde bulunan malzemelerle ağrı kesici ilaçların yanı sıra bazı yöntemler de uygulanabilir. İlk tercih genellikle doktor kontrolünde kullanılan ağrı kesici ilaçlardır. En etkili yöntem ilaç tedavisidir.

SICAK KOMPRES KULAK AĞRISINA İYİ GELİR Mİ?

Kulağın alt bölgesine doğru hafif masaj ve ısı uygulanması kulak ağrısını geçirdiği bilinmektedir. Isı birçok insanın evde denediği yöntemlerden biridir. Bu yöntem kulak ağrısını hafiflettiği bilinmektedir. Ağrısının nedeni ve şiddeti bu yöntemin uygulanıp uygulanmaması için önemlidir. Evde denenecek yöntemleri uygulamadan önce mutlaka doktora danışılmalıdır.

SARIMSAK KULAK AĞRISINA İYİ GELİR Mİ?

Geçmişten günümüze sarımsaktan birçok hastalığın tedavisine faydalanılmaktadır. Kulak ağrısına ne iyi gelir sorusuna birçok insan sarımsak cevabını vermektedir. Doğal antibiyotik olan sarımsak, susam yağıyla pişirilerek edinilen yağı ağrıyan kulağa damlatarak ağrı azaltılabilir. Sarımsağın yanı sıra soğan da kulak ağrısı tedavisinde kullanılabilir.

GEÇMEYEN KULAK AĞRISI İÇİN NE YAPILIR?

Uzun süre geçmeyen kulak ağrısı basite indirgenmemesi gereken bir sorundur. Genellikle enfeksiyona bağlı ağrılar olarak bilinen kulak ağrılarının yanında kulağa su kaçmasından dolayı ortaya çıkabilir. Bunların dışında kulak kiri denilen kulağın içinde birikmiş salgılar da kulak ağrılarına neden olabilir. Özellikle banyo yaptıktan sonra düzenli olarak kulakların temizlenmesi, ileride bu tür sorunlar yaşamamak için önemlidir. Kulak içinde biriken salgı bir süre sonra kurumaya başlar ve bulunduğu yere yerleşir. Bazı durumlarda duyma kaybına da neden olabilen biriken bu salgı genellikle uzun süreli kulak ağrılarına neden olmaktadır.

KULAK AĞRISINDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Kulak ağrısından korunmanın birkaç basit yöntemi vardır. Örneğin rüzgarlı havalarda kulağın rüzgara fazla maruz kalmaması gerekir. Fazla rüzgara maruz kalan kulak ağrı yapmaya başlar. Bunun dışında kulak suyla temas ettiğinde basit yöntemlerle fazla derine inmeden temizlenmesi gerekir.

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