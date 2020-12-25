Hafta sonu ev buluşmaları aile içi bulaşı artırıyor

Son dönemde filyasyon ekiplerinin yoğun çalışmasına rağmen koronavirüs vakalarında aile içi bulaş oranının çok yüksek olması dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da aile içi bulaş oranının yüzde 85'e ulaştığını belirtti. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, ev içi bulaşın artmasının nedenini açıkladı.

Prof. Dr. İlhan, son dönemde hasta ve vaka sayısında ciddi düşüşün söz konusu olduğunu belirterek, "6 binlerden 3-4 bin düzeyine gelen hasta sayımız var. Ama dikkat ederseniz son 2-3 gündür aşağı doğru yöneldi; ama biraz sabit kalıyor. Şu an geriye kalanların daha çoğunun aile içi bulaş olduğu konusunda gözlemlerimiz var. İnsanlar hafta sonlarında birkaç aile bir araya geliyorlar. Aynı evde kalan çalışan insanların diğer arkadaşlarını toplayıp evde zaman geçirmesi, büyükleri ziyarete gidip hafta sonu onlarla zaman geçirmek, bizim bunları engellememiz gerekiyor. Bunları engellemezsek hemen hafta sonundan 3-4 gün sonra PCR pozitif olarak hepimize yansıyor" dedi.

'EVDE MESAFELİ OTURMAKTA FAYDA VAR'

Prof. Dr. İlhan, ev içi bulaşları engellemek için evin sık sık havalandırılması gerektiğine vurgu yaparak, "Son zamandaki vakalara hastalara bakıyoruz, filyasyon ekiplerimiz de bunları söylüyor; aynı aileden aynı soy isimden, aynı evde kalan çalışma arkadaşlarından beraber pozitiflik söz konusu oluyor. Hepimiz dışarıya çıkıyorsak koronavirüs pozitif olabiliriz. Hepimizin koronavirüs pozitif olabileceğimizi düşünerek ev içerisinde de olabildiğince mesafeli durarak bu süreci geçirmek gerekiyor. Elbette herkesin evde maskeli oturma durumu söz konusu değil. Ancak evde olabildiğince temiz havanın içeriye girmesine izin vermek gerekiyor. Evde birbirine mesafeli oturmakta fayda var. Bu dönem biraz daha sevdiklerimizden uzak olma durumundayız. Evin içinden kişiler dışarıya gidip geliyorlarsa, işe gidip geliyorlarsa, alışverişe gidiyorlarsa koronavirüs enfeksiyonunun bulaşabileceğini bilmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'TUVALET-BANYO AYRI OLMALI'

Prof. Dr. İlhan, koronavirüs pozitif olan bazı kişilerin HES kodu ihlali yaptığını belirterek, "Bir evde pozitif kişi varsa kesinlikle dışarıya çıkmamaları gerekiyor. Maalesef buna şahit oluyoruz; koronavirüs testi pozitif olanların yüzde 50'den fazlası HES kodu ihlali yapıyor. Bir de telefonu eve bırakıp dışarıya çıkanları düşündüğümüzde bu rakamın çok daha yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Bir kişi pozitifse o kişi imkanlar dahilinde tabii; odası, banyosu, tuvalet ayrı olmalı bu çok önemli. Diğer kişilerle kendi testi negatif olana kadar, tedavi süreci tamamlanana kadar temas etmemeli. Diğer evdeki kişiler de karantina kapsamında oldukları için onlar da 10 gün kimseyle temas etmemeli, dışarı alışverişe dahi çıkmamalı" dedi.

FİLYASYON EKİPLERİ BİLGİLENDİRİYOR

Öte yandan sahada temaslı takibi yapan filyasyon ekipleri, vatandaşı aile içi bulaşa karşı bilgilendirip, uyarıyor. Uzm. Dr. Hamit Harun Bağcı, filyasyon ekiplerinin bilgilendirmelerine rağmen aile içi bulaş oranın yüzde 85'lerde olduğunu söyledi. Bağcı, "Filyasyon ekipleri evdeki izolasyonun nasıl olması gerektiğini, diğer temaslıların şikayeti olduğu durumda ne yapmaları gerektiğini anlatıyor. Şu anda bulaşı en fazla arttıran şey insanların birbirini ziyaret etmesi, birbirine gidip gelmesi. Bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Yılbaşı da yaklaşıyor, bu dönemde birbirimize gitmeden yılbaşını geçirmenin daha uygun olduğu kanısındayım. Bir kişi pozitif olduktan sonra diğer aile bireylerine bulaştırmaması için imkanlar dahilinde kendisini izolasyona almalı. Ayrı bir oda, ayrı bir banyo kullanması gerekiyor, bu mümkün değilse özelikle ortak alanları kullandıktan sonra dezenfekte edilmesi, bir çamaşır suyu ile suyun karıştırılıp silinmesi gerekir. Bu ihtiyaçları haricinde odadan dışarıya çıkmaması, yemeğini sadece odasında yemesi gerekiyor, teması en aşağıya indirmek gerekiyor ki diğer aile bireylerine bulaşmasın" diye konuştu.