Hamilelikte kulak ağrısı ve tıkanması neden olur? Hamilelikte kulak ağrısına ne iyi gelir?

Kulak ağrısı pek çok faktöre bağlı olarak varlık gösterebilir. Genellikle bir hastalık belirtisi olarak meydana gelen kulak ağrısının çözümü için öncelikle bu probleme sebep olan faktöre yönelik bir tedavi geliştirilir. Problemin kaynağının ortadan kaldırılması halinde kulak ağrısı da zaman içerisinde yok olacaktır. Fakat hamilelerde ilaç kullanımı sınırlandırıldığı için kulak ağrısı gibi problemlerin çözümü, genel olarak evde doğal ve bitkisel çözüm yöntemleri ile aranır. Aynı zamanda bu çözüm yöntemlerinin doktor kontrolünde uygulanması da önemlidir. Peki hamilelikte kulak ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Birçok sebepten ortaya çıkan kulak ağrısı hamilelerde de aynı sebeplerden ortaya çıkmaktadır. Örneğin kulakta kir birikmesi, kulağın yüksek basınca maruz kalması, kulakta enfeksiyon gibi sebeplerden dolayı kulak ağrısı ortaya çıkmaktadır. Peki hamileler nasıl bir tedavi yöntemi izlemeli?

HAMİLELİKTE KULAK AĞRISINA NE İYİ GELİR? NE YAPILIR?

Hamilelikte kulak ağrısı nasıl geçer? Öncelikle bir kulak burun boğaz doktoruna gidilmelidir. Anne adayının kadın doğum doktoru da süreçten haberdar edilmeli tedavi planı beraber yapılmalıdır. Kadın doğum doktoru hem anne hem de bebek sağlığını takip etmeli kulak burun boğaz doktoru ise uygun bir tedavi planı oluşturmalıdır. Doktorların sık sık karşılaştıkları hamilelikte kulak ağrısı sorununun en kısa sürede ortadan kaldırıldığı bilinmektedir.

Anne adaylarının da diş sorunlarından dolayı kulak ağrısı yaşadıkları bilinmektedir. Diş veya çene kemiği rahatsızlıkları da her insan gibi hamilelerde de kulak ağrısına neden olabilmektedir. Hamilelikte diş ve kulak ağrısının en kısa sürede tedavi edilmesi gerekmektedir.

Kulak ağrıları nedenine bağlı olarak genellikle kısa sürelidir. Kulak enfeksiyonu, kulakta kir birikmesi, yüksek basınç gibi sebeplerden ortaya çıkan kulak ağrıları genellikle birkaç gün içerisinde geçmektedir. Hamilelikte geçmeyen kulak ağrısı ciddiye alınması gereken ve en kısa sürede tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Başka sorunlar yaşanmaması için anne adaylarının kulak ağrısını ciddiye almaları gerekmektedir

HAMİLELİKTE KULAK AĞRISI NEDEN OLUR?

Kulak ağrısı hamilelerde veya hamile olmayan birçok insanda zaman zaman ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Birçok sebebe bağlı olarak yaşanan kulak ağrıları kısa sürede geçirilebilir. Kulak ağrısının yanı sıra bazı durumlarda kulağın tıkanması sorunu da yaşayan anne adayları bu yüzden zor günler geçirebilmektedir.

KULAK ENFEKSİYONU AĞRIYA SEBEP OLUR MU?

Kulak enfeksiyonları kulak ağrısının en belirgin sebepleri arasında yer almaktadır. Hamilelerde de aynı sorunlar ortaya çıkabilir. Fakat anne adaylarının 'kulağım ağrıyor ağrı kesici alayım' demeden önce mutlaka doktora gitmeleri gerekmektedir. Hamilelik döneminde bebek gelişiminin etkilenmemesi adına ilaç kullanımı minimum seviyede tutulmaktadır. Bu yüzden kulak ağrısı yaşayan anne adayları mutlaka doktorlarına danışmalı ve ağrının neden kaynaklandığı tespit edilmelidir.

KULAKTA KİR BİRİKMESİ HAMİLELİKTE KULAK AĞRISINA NEDEN OLUR MU?

Kulakta kir birikmesi hamilelerde de kulak ağrısına neden olmaktadır. Kulağın içinde biriken ve bir süre temizlenmemiş kulakta ağrı olması kaçınılmazdır. Gliserin adı verilen yağ kulağa damlatılarak kulaktaki kirin akması sağlanır. Fakat hamilelerin bu yöntemi uygulamadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerekmektedir.

RÜZGAR KULAK AĞRISINA SEBEP OLUR MU?

Şiddetli rüzgara maruz kalmak kulak için zararlı bir durumdur. Hamilelerin de şiddetli rüzgarda kulaklarını korumaları gerekmektedir. Normal vücutlardan biraz daha hassas olan anne adayları rüzgarlı günlerde kulaklarını korumaları gerekir.

HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER KULAK AĞRISINA NEDEN OLUR MU?

Hamilelikte değişen hormonlar anne adaylarının vücutlarında birçok değişime neden olmaktadır. Değişen hormonlar bazı durumlarda burun tıkanıklığı veya buna bağlı olarak kulakta dolma hissi oluşturabilmektedir. Geniz ve burun bölgesinde de yaşanan sorunlar hamilelikte kulak tıkanıklığına neden olabilmektedir. Grip nezle gibi rahatsızlıklar da hamilelerde kulak ağrısına neden olmaktadır. Fakat ilaç kullanımı için doktor kontörlünde olması gerekmektedir. Bunun nedeni ise hamilelikte çok gerekmedikçe ilaç kullanımı önerilmemektedir.