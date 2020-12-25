Koronavirüse karşı "rehavet" uyarısı

10 GÜNDÜR VAKALARDA AZALMA YAŞANIYOR

Siverek'te son 10 gündür vakalarda azalma yaşandığını belirten Başhekim Gökçe, "Geçen aya göre vaka sayılarından oldukça azalma yaşandığını görüyoruz. Bunu olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Halkımızın duyarlılığı, kurallara uyması ve sağlık çalışanları ekiplerimizin özverili çalışması sonucu bu sonuca vardık. Bunları unutmamalıyız" dedi

"REHAVETE KAPILMAYIN"

Vaka sayılarının azalması sonucu Hayat Eve Sığar haritasının kırmızıdan yeşile döndüğüne de dikkat çeken Gökçe, "Burada en önemli nokta bu HES haritasına aldanıp, 'harita yeşile döndü artık korona riski yok, ilçemizde azaldı, korona bitti' diyerek rehavete kapılmamak lazım. Tüm tedbirlere maske, sosyal mesafe ve hijyene çok dikkat etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"TEDBİRLER VAKALARI AZALTTI"

Sokağa çıkma kısıtlamalarının vakaların azalmasına neden olduğunu belirten Başhekim Mehmet Kubilay Gökçe, "Gece saat 21.00'den sonra ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamaları ciddi manada vaka sayılarımızı azalttı. Pandemi acil başvurularında da 10 gün öncesine göre ciddi sayıda azalma yaşandı. Bu gibi tedbirlerle devam edersek inşallah kısa sürede, bunun ötesinden geleceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

"BU OLUMLU GELİŞMENİN DEVAMI BİZLERİN ELİNDE"

Gökçe, süreçteki olumlu gelişmelerin devamı için kurallara sıkı bir şekilde riayet edilmesi gerektiğini yineleyerek, "Olumlu gelişmelerde devamlılık, yine bizlerin elinde. Yani halkımızın ve sağlık çalışanlarının elinde. Sağlık çalışanları olarak, sahada biz bunu fazlasıyla yerine getiriyoruz. Halkımızdan da aynı şekilde, maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek, kurallarına uymalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

