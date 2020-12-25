Obezite cerrahisinde yeni dönem: Beslenme koçluğu

Obezite cerrahisinde ameliyat başarılı olsa da, hastanın uzun vadede sağlıklı kiloda kalması için doğru beslenme ve yaşam programlarının devreye alınması gerekiyor. Bu nedenle de şimdi obezite cerrahisinde yeni bir dönem başladı.

Beslenme koçluğu ve davranış değişikliği terapisi de içeren 'Birebir hasta takip sistemi' dönemini anlatan Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, "Obezite cerrahisinde özellikle tüp mide ameliyatı birçok merkezde sıklıkla uygulanmaktadır. Ama kişisel olmayan yetersiz hasta takibi, hastalığın nüksüne; yani geri kilo kaybına yol açmaktadır.

Tüm dünyada sıklıkla uygulanan çeşitli zayıflama ameliyatı yöntemleri tek başına bir mucize olmayıp, hasta ile doktorun yüksek işbirliğini gerektirir. Obezite cerrahisi ameliyatları emilim bozucu gastrik bypass ve tüp mide ameliyatı gibi kısıtlayıcı yöntem olarak kabaca ikiye ayrılabilir. Hangi ameliyat yöntemi uygulanırsa uygulansın, bu ameliyatlardan sonra geri kilo alımı sıklıkla görülebilmektedir. Burada obezite cerrahisi ile uğraşan hekimin bu konuda deneyimli bir ekip oluşturması oldukça önemlidir. Özellikle diyetisyen desteğinin her hasta için ayrı planlanmış beslenme programı ve davranış değişikliği terapisi içermesi geri kilo alımını önleyeceği gibi, ameliyat sonrası başarıyı garantileyecektir" diye konuştu.

BAŞARI ORANI YÜZDE 95

Ameliyat öncesinde ve sonrasında obezite cerrahı ile uzman diyetisyen tarafından belirlenen programın başarı oranını artırdığını kaydeden Op. Dr. Tufan Ergenç şöyle devam etti: "Ameliyatın yanında hastaların ameliyat öncesi beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi, beslenme davranışının çözümlenmesi ardından standart ameliyat geçirmesi ve ameliyat sonrasında da yanlış beslenme alışkanlıklarının düzeltilmesi ile normalde yüzde 70'lerde olan başarı oranı yüzde 95'lerin üzerine çıkmaktadır. Kliniğimizde bu yöntemi birebir uygulayarak gözlemlemekteyiz. Yüksek riskler içeren obezite cerrahisi ameliyatları hastaların hekim ve merkez seçimini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle hastaların hekimin cerrahi geçmişini dikkatle incelenmesi ve bu yeni bire bir yaklaşım içeren modeli uygulayıp uygulamadığını sorgulaması istenilen sonucun elde edilmesini sağlar."