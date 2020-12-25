Ses tellerine ne iyi gelir? Ses tellerini güçlendirmek için ne yapılır?

Ses tellerine, kısıklığa ne iyi gelir? Soğuk havalarda ses tellerinde kısılmalar oluşabilir. Yüksek sesle konuşmak, sigara içmek, aşırı derecede öksürmek, uzun süre şarkı söylemek ses tellerini zedeler. Ses kısıklığı yaşayan vatandaşlar için ılık su ile gargara, solunan havayı nemlendirmek, boğaz pastili kullanmak, elma sirkesi içmek önerilir. Şarkı söylemek gibi ses tellerini daha iltihaplı hale getiren aktivitelerden birkaç gün kaçınmak faydalı olur. Uzun süre konuşulması gerekiyorsa boğazı ara sıra ıslatacak şekilde sıvı tüketilmelidir. Peki ses kısıklığı nasıl geçer, neden olur? Ses tellerini güçlendirmek için ne yapılır?

SES TELLERİNE, KISIKLIĞA NE İYİ GELİR?

Ses kısıklığı genellikle ses tellerindeki bir sorundan kaynaklanır ve gırtlak bölgesindeki enfeksiyonlarla ilişkilidir. Ses tellerinde sorun yaşayan vatandaşlar genellikle öğretmenler, çağrı merkezi çalışanları, avukatlar, şarkıcılardır. Gün içinde ses kısıklığında sorun yaşayan vatandaşlar için doğal yöntemlerle çözüm önerileri verilir. Bunlardan bağışıklık sistemine faydalı olan Ekinezya çayı en başta geliyor.

İŞTE SES TELLERİNE VE KISIKLIĞA İYİ GELEN ŞEYLER

Ekinezya çayı

Ballı karabiberli süt

Elma sirkesi

Sarımsak ve turp

Zencefil çayı

Limon suyu

Tuzlu su ile gargara

SES TELLERİNİ AÇMAK İÇİN NE YAPILMALIDIR?

Ses telleri gırtlakta yer alan, sağ ve soldan çok ince bir cilt ile kaplanmış yumuşak doku ve kas lifleri içeren oluşumlardır. Gün içerisinde veya uzun süre sesli konuşmak ses tellerini zedeliyor. Diğer bir neden ise ses tellerinin tiroit bezlerine yakınlığında dolayı için tiroit cerrahisine bağlı travmalardır. Ses tellerini açmak için yeterli sıvı alımına dikkat edilmelidir. Asitli ve soğuk içerikleri mümkün olduğunda az tüketmek gerekir. Gırtlağın ve diyaframın uygun kullanımlarına dikkat edilmelidir. Tütün ürünlerinden uzak durmak gerekir. Dumanlı ve tozlu ortamlarda bulunmamalıdır.

SES TELİ NODÜLÜNE İYİ GELEN BİTKİLER NELERDİR? ÇATALLI SESE NE İYİ GELİR?

Ses kısıklığı en sık olarak üst solunum yolunda ortaya çıkar. Grip, nezle gibi bir viral enfeksiyonun sonucu oluşur. Ses tellerine iyi gelen birçok doğal yöntem bulunur. Ses tellerine iyi gelen bitkiler; Bal ve limon, zencefil, ılık tuzlu su ile gargara, ekinezya çayı, yeşil çay yer alır.

Gün içerisinde soğuk hava ve gribal enfeksiyonlar sesinizin çatallı çıkmasına sebep olabilir. Bunun için bitki çayları tüketebilirsiniz. Maydonoz suyu, adaçayı, bıldırcın yumurtası tüketimi, tarçınlı su, zencefil çayı ses telleri için iyi gelen besinlerdir.

SES TELLERİNE ZARAR VEREN ŞEYLER NELERDİR?

Sonbahar ve Kış aylarında sıkça görülen ses kısılmasının pek çok nedeni olabiliyor. Ses tellerine zarar veren şeyler: Yüksek sesle konuşmak, Baharatlı ve ağır yemek yemek, yeterince su içmemek, çay ve kahve tüketimini arttırmak, stres, geniz akıntısı ve reflü.

SES TELLERİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN NE YAPILIR?

Sesin kötü ve uygun olmayan şartlarda, özellikle de uzun süreli ve yüksek tonda kullanılmasından dolayı ses tellerinde geçici ya da kalıcı felçlere yol açılabiliyor. Ses tellerini güçlendirmek için yeteri kadar su almak, bitki çayları tüketmek, sağlıklı beslenmek gerekiyor. Tütün ürünlerinden uzak durulması ve dumanlı ortamlarda bulunmamak gerekir.

SİNİR SİSTEMİNE NE İYİ GELİR? SİNİR SİSTEMİNİ ONARAN, GÜÇLENDİREN BİTKİLER VE BESİNLER NELERDİR?