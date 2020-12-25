Sinüzit nasıl boşaltılır? Evde doğal ve bitkisel tedavi ile sinüzit iltihabı nasıl akıtılır?

Sinüsler, yüz ve kafamızdaki boşlukların içerisinde bulunan ceplerdir. Sinüsler enfeksiyon nedeniyle sinüziti oluşur. Sinüzit, daha çok soğuk algınlığı ve alerjik reaksiyonlara bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Genellikle kış aylarıyla birlikte daha sık sinüzitle ilgili şikâyetler meydana gelir. Sinüzit halinde sürekli bir akıntı söz konusu olur. Eğer tedavi süreci gecikirse sinüzit daha ağır hastalıklara yol açabilir. Sinüzit nasıl boşaltılır? Konusunda bitkisel yöntemler hazırladık. Bitkisel tedavi ile sinüzit iltihabı nasıl akıtılır? İşte ayrıntılar…

SİNÜZİT NASIL BOŞALTILIR?

Günümüzde pek çok insanın sorunu haline gelen sinüzitten kurtulmak mümkün mü? Sinüzit tedavisinin amacı hastayı sinüslerdeki iltihaptan kurtarmaktır.

SİNÜZİT İLTİHABI NASIL AKITILIR?

Sinüslerde biriken iltihabı akıtabilmeniz için birden fazla yöntem vardır. Bunlardan biri de şudur:

Dilinizi bir saniye boyunca damağınıza baskı uygulayarak itin. Başparmağınızla kaşınızın ortasına bir saniye baskı uygulayın. Bu iki adımı 20-30 kez tekrarlayın.

SİNÜSLERİ BOŞALTMA YÖNTEMLERİ

En popüler yöntemlerden biri cerrahiye gerek kalmayan Balon Sinüsoplasti'dir. Ağrısız, sızısız, kanamasız ve hızlı bir iyileşme sağlayan bir yöntem olması nedeniyle de sık tercih edilmektedir. Sönmüş bir balon tıkalı sinüsün içine röntgen yardımıyla yerleştirilir ve sonrasında balon şişirilir. Tedavinin ertesi günü hasta normal yaşantısına dönebilir. 20 dakika kadar kısa süren bu operasyon 17 yaşın altındakilere uygulanmamaktadır.

SİNÜSLER NASIL BOŞALTILIR?

Sinüsleri boşaltmak için denenen en sık yöntem sinüzit ameliyatıdır. Ancak ağrısız, kanamasız ve çabuk iyileşmesi nedeniyle Balon Sinüsoplasti yöntemi de popüler yöntemlerden biridir.

SİNÜSLERİ BOŞALTMAK İÇİN TUZLU SU

Pek çok sinüzit hastasının denizde daldıktan veya yüzdükten sonra rahatladığını duymuşsunuzdur. Sinüslerdeki tıkanıklığı açmak için kullanılan yollardan biri de tuzlu sudur. Daha öncesinde kaynatıp soğuttuğunuz suyu bir şişeye koyup üzerine bir su bardağı ılık su, karbonat ve bir tatlı kaşığı deniz tuzu koyup karıştırın. İğnesini çıkardığınız bir enjektör yardımıyla burnunuza sıkabilirsiniz.

SİNÜZİT NASIL GEÇER?

Sinüzit problemine her ne kadar bitkisel çözümler arasak da uzun süren ve geçmeyen sinüzit problemlerinde bir hekime görünmek de fayda vardır. Sinüzit ağrıları ve burun tıkanıklığı için doktorunuzun verdiği spreyleri kullanabilirsiniz. Geçmeyen ve ciddi boyuttaki sinüzit için sinüzit ameliyatı yapılmaktadır.

SİNÜZİTE NE İYİ GELİR?

Sinüzit için bitkisel tedaviler nelerdir? Sorusunu genelde evde tedavi olmak isteyenler sormaktadır. İşte şu yöntemleri deneyebilirsiniz:

Bir tutam kuru papatyayla buhar banyosu yaparak nefesinizi açabilirsiniz.

Bir kulak pamuğuna okaliptüs yağı damlatıp burnunuzun içine sürerek hem tıkalı burnunuzu açabilir hem de ağrılardan kurtulabilirsiniz.

Küçük parçalara ayırdığınız zencefili bir bardak sıcak suda demledikten sonra süzerek içebilirsiniz. Sinüzit ağrılarınızın ve akıntılarınızın azaldığını hissedeceksiniz.

Bir soğanı dörde bölerek bir bardak suda kaynatın ve bu suyu süzerek için.

Sinüzite ne iyi gelir, nasıl geçer? Sinüzit ağrısına iyi gelen şeyler, evde doğal ve bitkisel çözümler