Strese bağlı yüksek tansiyon belirtileri - Psikolojik tansiyon tedavisi nasıl yapılır?

Stres tansiyonu tetikler mi? Ülkemizde hemen hemen herkeste görülebilecek olan tansiyon atardamarları içindeki kanın basıncı anlamına gelir. Hastaların büyük çoğunluğu yüksek tansiyon hastası olduğunun farkında değildir. Şiddetli baş ağrısı Yorgunluk Göğüs ağrısı Zorlayıcı solunum Düzensiz kalp atışı tansiyon hastalığının belirtileri arasında yer alır. Tansiyon değerlerinin 140/90 mm Hg nin üzerinde olması hipertansiyon olarak adlandırılır. Yüksek tansiyon bebeklik döneminden itibaren her yaşta görülebilir. Özellikle stres her hastalığın başı olduğu gibi tansiyonun yükselmesine de sebep oluyor. Stresle başa çıkabilmenin altın kuralı düzenli spor ve yemek düzenidir. Peki Stres tansiyonu tetikler mi? Strese bağlı ve psikolojik tansiyon belirtileri nelerdir? Tansiyonu ne çıkarır?

STRES TANSİYONU TETİKLER Mİ?

Günlük hayatta yaşadığımız olaylar ruh halimizi etkilediği gibi tansiyonun yükselip düşmesine de sebep olabiliyor. Stresle başa çıkabilmek için egzersiz yapın, nefes egzersizleri ve gevşeme egzersizleri yapın, sağlıklı beslenin, sosyalleşin, alkol ve sigaradan uzak durun. Stres, yaşam kalitenizi düşürmenin yanında vücudunuza da ciddi anlamda fiziksel baskı uyguluyor. Tansiyon hastalığı kontrol altına alınmadığı takdirde ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir. Stres, tansiyonu tetikliyor.

STRESE BAĞLI VE PSİKOLOJİK TANSİYON BELİRTİLERİ NELERDİR?

Strese bağlı ve psikolojik tansiyon belirtileri arasında; Enseden alın bölgesine doğru yayılan baş ağrısı, kulak uğultusu ve kulak çınlaması, çarpıntı, terleme, sık idrara çıkma, baş dönmesi, burun kanaması, aşırı heyecan, üzüntü, düzensiz kalp atışı ve kalp ağrısı yer alıyor. Özellikle genç yaşta görülen tansiyon için uzmanlar sağlıklı yaşam ve düzenli beslenmeyi öneriyor. Uzun süreli bir işte çalışan bireyin gün içinde 15-20 dakikada olsa yürüyüş yapması tavsiye ediliyor. Yaşlılarda bu durum biraz daha farklı. Yaşlılar tansiyonları için tuzlu gıdaları bırakmalılar.

SİNİRLENİNCE TANSİYON YÜKSELİR Mİ?

Sıkıntı ve stres tansiyonu yükselten etkenlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Günlük hayatta karşımıza çıkan olumsuz durumlara karşı stresle baş etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde tansiyon hastalığına yakalanabiliriz. Tansiyonun önüne geçmek için sağlıklı yaşam ve düzenli beslenme yapılmalıdır. Tansiyonu düşüren besinler ise tuzsuz yoğurt ve ayran yer alıyor. Ancak yoğurt ya da ayranın tuzsuz olmasına ekstra özen gösterilmelidir. Nar suyu ve greyfurt gibi meyvelerin suları ve kekik suyu da tansiyon düşürücü etkisi bulunuyor.

PANİK ATAKTA TANSİYON KAÇA ÇIKAR?

Damalardaki kasılma ve kalpteki ani hız tansiyonun yükselmesine sebep olur. Eğer kan basıncı, rahat bir ortamda, en az 15 dakika dinlendikten sonra ölçüldüğünde, 3 ölçümün 140 /90'dan yukarı olması, hipertansiyonun olduğunu gösterir. Tansiyon 180/110 mmHg'nin üzerine çıkmadığı sürece herhangi bir belirti göstermeyebilir. Kişinin tansiyon rahatsızlığı için uzman doktora görünmesi gerekir.

ANİ TANSİYON YÜKSELMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Günlük hayatta yaşadığımız olaylar tansiyonumuzu yükseltebilir. Tansiyon genel olarak yaş, cinsiyet, kalıtım, aşrı kilo, diyabet, hareketsizlik, aşırı tuz tüketimi, alkol, sigara kullanımında dolayı yükseliyor. Tansiyonu olan kişi meyve, sebze ve tam tahıl tüketilmeli. Tuz, doymuş ve trans yağ tüketimi azaltılmalıdır. Ani tansiyon yükselmesi belirtileri arasında; yüksek tansiyona böbrek hastalığı, aşırı alkol tüketimi, hormonal rahatsızlıklar ve doğum kontrol hapları gibi bazı ilaçlar da neden olabiliyor.

STRESE BAĞLI YÜKSEK TANSİYON TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Stres, kişinin biyolojik ve psikolojik dengesinin bozulmasına gösterdiği bir tepki durumuna denir. Gün içinde yaşanan olumlu yada olumsuz durumlar stresi etkiler. Stres tansiyonun yükselmesine sebep olduğu gibi başka hastalıklarında görülmesini tetikler. Stressiz bir yaşam için mutlaka yürüyüş ve egzersiz yapın, dengeli beslenin, ağır yiyecekler yerine sebze veya meyve tüketin, alkol ve sigaradan uzak durun, sevdiklerinizle zaman geçirin, ailenize zaman ayırın, mutlaka müzik dinleyin. Özellikle hobilerle uğraşmak kişiyi streslere karşı oldukça korur.

Beslenme rutininizde tuzu azaltın ve sağlıklı beslenmeye çalışın. Yemeklerde kullanılan çok fazla tuz vücudunuzun sıvıyı tutmasına neden olabilir, bu da kan basıncını arttırır. Sigara dumanı da kan basıncınızı artırabilir. Spor yaparak ve stresten uzak kalarak tansiyonunuz dengede tutabilirsiniz.

KORKUDAN TANSİYON YÜKSELİR Mİ?

Ani duygu değişimleri arasında yer alan korku hissi tansiyonu yükselten etkenlerden biridir. Ruhsal travma, endişe, korku ve heyecan tansiyonun aniden yükselmesine sebep olur.

TANSİYONU NE ÇIKARIR?

Tansiyon yüksekliğinin en önemli nedenlerinden biri yüksek kan basıncıdır. Kişinin tansiyonu yüksek ise, bu durum damar duvarlarının çok fazla basınca maruz kaldığına işaret eder. Tansiyonu çıkaran besinler arasında kafein, çikolata, kolalı içecekler, tuz ve şeker gelmektedir. Tatlılar, hazır yiyecekler, aşırı tuzlu konserveler, margarinlerde tansiyonu çıkaran yiyecekler arasında yer alıyor. Tansiyon belirtileri özellikle yaşlılıkta daha çok ortaya çıkıyor. Tansiyon belirtileri arasında sık idrara çıkma özellikle geceleri uyanıp idrar yapma, bulanık ya da çift görme, bacaklarda şişlik, nefes darlığı yer alıyor.