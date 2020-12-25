Uzmanlar açıkladı! Bu çalışma Covid-19’dan kurtulmayı sağlayabilir

Virüs, hastanelere ilk ulaştığında, doktorlar, garip semptomlara neyin neden olduğunu yalnızca tahmin edebiliyorlardı. Fakat hastaların neden koku ve tat duyularını kaybettiklerini, deri döküntüleri geliştirdiklerini, nefes almak için nasıl mücadele ettiklerini ve hatta ortaya çıkan hafıza kayıplarını tam olarak açıklanması zor hale gelmişti. Fakat uzun süredir tanı yöntemlerinde yeterince önemsenmeyen hastane morgları, pandemi süresince önem kazandı. Bu morglarda patologların birçoğu virüsün ilk kurbanlarını hararetle inceledi ve bazı cevaplar buldu.
"UZUN SÜRELİ VENTİLATÖR KULLANIMININ ZARARLARI TESPİT EDİLDİ"
Ölen hastaların erken otopsileri, koronavirüsün sadece solunum yolu hastalığına neden olmadığını, aynı zamanda diğer hayati organlara da saldırabildiğini doğruladı. Ayrıca bu araştırmalar sayesinde doktorlar, bazı Covid-19 hastalarında kan sulandırıcıları denemeye ve diğerlerinin ventilatörde ne kadar kalması gerektiğini yeniden düşünmeye yönlendi. Örneğin; ilkbaharda ve yaz aylarının başlarında, ciddi şekilde hasta olan bazı koronavirüs hastaları, her seferinde haftalarca ventilatör kullanıyordu. Daha sonra, patologlar böyle bir uzatılmış ventilasyon sürecinin geniş bir noktada akciğer hasarına neden olabileceğini keşfettiler. Bu sayede doktorların pandemi sırasında ventilatörleri nasıl kullanmaları gerektiği konusunda yeniden düşünmelerini sağladı.
"KAN SULANDIRICILARIN İŞE YARADIĞI OTOPSİLER SAYESİNDE TESPİT EDİLDİ"
Doktorlar, şimdi de kan sulandırıcıların pandeminin erken dönemlerinde hastalarda keşfedilen mikroskobik kan pıhtılarını önleyip önleyemeyeceğini araştırıyor. Otopsi çalışmaları, virüsün kan dolaşımından geçebileceğini veya enfekte olmuş hücrelere dahil olarak bir kişinin kan damarlarına, kalbine, beynine, karaciğere, böbreklere ve kolonlara yayılabileceğini ve etkilediğini gösterdi. Bu durum çalışma ise virüsün geniş semptom yelpazesini açıklamaya yardımcı oldu.
"UZUN SÜRELİ COVİD-19 ETKİLERİNİN ÇÖZÜMÜ ARAŞTIRILIYOR"
Çalışmaların sonunda daha fazla bulgu elde edilmesi beklenirken, patologlar, otopsiler sırasında toplanan koronavirüs ile enfekte olmuş organ ve dokulara sahip örnekleri dondurucuda stokladı. Bu sayede araştırmacıların hastalığı ve olası tedavilerin de incelemelerine yardımcı olunabilir. Gelecek otopsi çalışmalarında ise hastaların enfeksiyon nedeniyle haftalarca veya aylarca semptom göstermesinin nedenlerini anlamayı hedefleniyor.