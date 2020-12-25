Uzmanlar açıkladı! Bu çalışma Covid-19’dan kurtulmayı sağlayabilir

"UZUN SÜRELİ VENTİLATÖR KULLANIMININ ZARARLARI TESPİT EDİLDİ"

Ölen hastaların erken otopsileri, koronavirüsün sadece solunum yolu hastalığına neden olmadığını, aynı zamanda diğer hayati organlara da saldırabildiğini doğruladı. Ayrıca bu araştırmalar sayesinde doktorlar, bazı Covid-19 hastalarında kan sulandırıcıları denemeye ve diğerlerinin ventilatörde ne kadar kalması gerektiğini yeniden düşünmeye yönlendi. Örneğin; ilkbaharda ve yaz aylarının başlarında, ciddi şekilde hasta olan bazı koronavirüs hastaları, her seferinde haftalarca ventilatör kullanıyordu. Daha sonra, patologlar böyle bir uzatılmış ventilasyon sürecinin geniş bir noktada akciğer hasarına neden olabileceğini keşfettiler. Bu sayede doktorların pandemi sırasında ventilatörleri nasıl kullanmaları gerektiği konusunda yeniden düşünmelerini sağladı.