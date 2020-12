Covid-19 pandemisi sağlık turizmini nasıl etkiledi?

Amerika'da sağlık sistemindeki sorunlar, İngiltere'de bekleme süreleri, Avrupa'da ise diğer bürokratik engeller, Turizm ve misafirperverlik konusunda ünü olan Türkiye'nin, tıbbi tarafıyla birleşince hastalar için tercih noktası oldu. Ancak pandemi ile birlikte her alanda olduğu gibi sağlık turizmi de etkilendi. Uzmanlar pandemi döneminde ülkemizdeki sağlık turizmini sabah.com.tr için değerlendirdi…

Sağlık hizmetleri dünyanın en büyük endüstrilerinden biri; küreselleşme ile beraber medikal turizm ülkeler için çok önemli bir gelir kaynağı haline geldi diyen Dr. Gökay Bilgin,

"İnsanlar diş tedavileri, kalp ameliyatları, şeker hastalığı gibi ciddi rahatsızlıklar için uzun yollar kat ederek tedavi olmayı tercih edebildikleri gibi, sosyal medyanın ve seyahat etmenin bu kadar çok sık kullanılmasına bağlı olarak estetik operasyonlar için de yabancı ülkeleri tercih edebilmektedirler. 2019 yılında resmi verilere göre Türkiye'ye medikal turizm için 662.087 turist gelmiş ve sadece sağlık alanına 1.065 milyar dolar harcamışlardır. Resmi makamlarca yapılan açıklamalara göre Türkiye bu rakamı 2030 senesinde 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflemektedir. Bunun yanında bu turistlerin otellere, restoranlara, şehir içi turlara ve alışverişe harcadıkları tutar düşünülürse bu tutarın aslında çok daha fazla olduğu aşikardır. Bu rakamlar sadece resmi verileri yansıtmaktadır; gerçek rakamların çok daha fazla olduğu düşünülmektedir" diyor.

YÜZDE 72 KÜÇÜLME OLDU

"Türkiye ve medikal turizm dendiğinde ilk akla gelen alanlardan biri de saç ekimi işlemidir. İstanbul artık tüm dünyada saç ekiminin başkenti olarak anılmaktadır. Havaalanlarına ve turistik alanlara bakıldığında her yerde saç ekim işlemi yapılmış turist görmek mümkündür. Bazı klinikler en çok izlenen ana haber bültenlerinde genişçe yer almış olup tüm dünyada tanınmaktadırlar. "2020 ne yazık ki Kovid-19 virüsünün tüm dünyaya korku saldığı bir yıl oldu" diyen Dr. Gökay Bilgin, "Ülkeler sınırlarını diğer ülkelere kapatmış, insanlara sokağa çıkma yasağı koymuşlardır. Tüm dünyada ekonomiler çökmüş ve insanlar işsiz kalmışlardır. Ülkemizde her yıl katlanarak büyüyen medikal turizm sektörü 2020 yılında yüzde 72 küçülme göstermiştir. Kliniğimizde de Kovid-19 pandemisi sebebi ile saç ekim alanındaki hasta sayıları bir önceki yıla göre yüzde 50 oranında azalmıştır. Uzmanlar, her ne kadar aşı haberleri umut verse de yine de hem normal turizm hem de medikal turizmin normal yoğunluğuna ulaşmasının 2022 yılına kadar süreceğini öngörmektedirler" dedi.

YENİ TRENDLERİ TAKİP ETMEK ÖNEMLİ

"Türkiye sağlık Turizmi açısından pazara daha sonradan girmesine rağmen, doğru sağlık politikaları ve yatırımları sonucunda, hem altyapı hem de deneyimle birleştirip hak ettiği yerlere geldiğini düşünüyorum" diyen Dr. Mehmet Erdoğan ise, "Sağlık Turizmi yapabilmek için sadece yatırım ve para harcanması tabiki yetmiyor. Sağlık hizmeti sunan ve dünyadaki yeni trend tedavi yaklaşımlarını bilen hekimlerimizin kazanmış olduğu deneyimler, diğer sağlık personelinin yetişmesi, kalite süreçlerinin artması, Turizm sektörünün gelişmesi ile birlikte sadece komşu ülkelerin değil, Avrupa hatta Amerika'dan Türkiye'ye estetik işlemler başta olmak üzere, tüm hizmetlerde gelmelerine neden oluyor" diyor.

HEKİMLERİMİZ ÇOK DENEYİMLİ

Dr. Mehmet Erdoğan; "Amerika'da sağlık sistemindeki sorunlar, İngiltere'de bekleme süreleri, Avrupa'da ise diğer bürokratik engeller, Turizm ve misafirperverlik konusunda ünü olan Türkiye'nin, tıbbi tarafıyla birleşince hastalar için tercih noktası oldu. Burada Türk havayolları ve diğer havayollarının tüm dünyaya geniş bir ağda uçması, İstanbul'un komşularına karayolu ile çok yakın, uçak yoluyla ise Avrupa'ya 2-3 saat, Amerika kıtasına ise 8-10 saat uzaklıkta olması ise yine ayrı bir etken. Örnek vermek gerekirse saç Ekimi için kliniğimizi tercih eden hasta grubuna baktığımız zaman, en çok talep İngiltere, ABD, Kanada, Almanya, İtalya gibi aslında kendi ülkelerinde de bu hizmeti aynı ücretlere alabilecekken, estetik işlemlerin hepsinde olduğu gibi hekim deneyiminin ve hizmetin iyi olduğu Türkiye'ye seçmesinden anlaşılabilir" dedi.

SADECE ESTETİK DEĞİL ONKOLOJİ HASTALARI DA GELİYOR

"Estetik harici işlemlerde ise, özellikle onkoloji, ortopedik cerrahiler, beyin ve omurga cerrahisi, mide ameliyatlarında özellikle Balkanlar, Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika ülkelerinin sağlık bakanlıkları ile yapılan anlaşmalarla, ülkelerinde yapılamayan tüm ameliyatları Türkiye'de bulunan kamu ve özel hastanelerinde yapılmaktadır. Covid-19 sürecinde tüm sektörleri etkileyen olumsuz durum, şükürler olsun bizlerde daha az kayıpla geçildi. Kapıların kapalı olduğu dönem haricinde, Sağlık Bakanlığının belirtmiş olduğu kriterlere ve mevzuata uygun bir şekilde, gerekli tedbir ve hijyen kuralları sağlandı. Zaten hasta kabul eden tüm sağlık kuruluşları, bekleyen hasta gruplarının yoğun ilgisi ve tercihi nedeniyle hızlı bir şekilde tüm yaralarını sarmış oldu. Ülkemiz bu tip yüksek katma değere sahip, kısa veya uzun süre kalarak, hem Sağlık sektörüne, hem turizm sektörüne ekonomik faydası olan hastaları daha yüksek kapsayıcı çözümlerle karşılamalıdır".