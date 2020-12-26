Eksik dişler için çözüm nedir?

İmplant tedavisi hakkında bilgi veren Ağız, Diş ve Çene Cerrahı Uzm. Dr. Ozan Kaan Venedik, İmplant tedavisinin diğer tedavilere göre avantajının dişlere zarar vermemesi olduğunu, böylelikle köprü tedavilerindeki gibi komşu dişlerin kesilmesine gerek kalmayacağını bildirdi. Venedik, "İmplant diş kökü görevi görür ve doğal diş gibi günlük aktivitelerinizi (konuşma ve yemek yeme gibi) yerine getirmenizi sağladığı gibi özellikle ön diş bölgelerinde ideal bir gülüş estetiği yakalamanızı sağlar." açıklamasında bulundu.

İMPLANT TEDAVİSİ KİMLERE UYGULANABİLİR ?

Dr. Venedik, implant tedavisinin 18 yaş üzeri, çene ve yüz gelişimini tamamlamış herkese uygulanabilir olduğunu dile getirdi. Tedaviden önce çene yapısının implanta uygun olup olmadığı röntgen ve tomografi gibi görüntüleme yöntemleri ile değerlendirildiğini vurgulayan Dr. Venedik "Kişinin genel bir sağlık sorunu olması çoğunlukla implant tedavisi yapımı açısından engel teşkil etmemektedir" ifadesini kullandı.

İMPLANT TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Uzm. Dr. Ozan Kaan Venedik, "İmplant tedavisi öncesi, alınan röntgen ve tomografiler esas alınarak çene kemiğine en uygun boyutlarda implantlar seçilir. Tamamen steril ortamlarda, hastaların isteklerine göre lokal anestezi ile veya genel anestezi ile işlem yapılabilir. Daha önceden çekilmiş dişlerin yerine yapılacak olan implantlar çene kemiğine yerleştirildikten sonra, çene kemiğinin durumu ve hastanın genel sağlık durumu göz önüne alınarak implant üstü protezlerin yapımına başlanır." vurgusunda bulundu.

