Pandemi döneminde çocuklarda ayrılma kaygısına dikkat!

Pandemi sürecinde aileyle beraber geçirilen zamanın artmasının birçok olumlu yanı olduğunu belirten uzmanlar, dikkat edilmediği takdirde çocuklarda yoğun derecede ayrılma kaygısı yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Bireyselleşmede zorlanan çocuğun bu dönemde yalnız yatmak istemediğini, sürekli olarak anne ya da babayla olmak istediğini belirten uzmanlar, bu kaygıyla başa çıkmada çocuğa yaşına uygun görev ve sorumluluklar verilmesini tavsiye ediyor



"Pandemi döneminde ayrılma kaygısı oluşabilir" diyen Çocuk Ergen Uzman Psikolog Saadet Aybeniz Yıldırım, pandemi sürecinde çocukların yaşayabileceği ayrılma kaygısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Pandemi dönemi ile birlikte yaşadığımız değişikliklerin bir kısmının sadece bireyi etkilerken bir kısmının ise beraber yaşadığı aile bireylerini etkilediğini belirten Saadet Aybeniz Yıldırım, "İş hayatımızın daha çok evden çalışmaya dönmesi ve eğitim öğretimin de uzaktan devam etmesi ile birlikte ailemizle daha çok bir arada zaman geçirmekteyiz. Aile ile zaman geçirilmesinin birçok olumlu yanı olması ile beraber dikkat edilmediği takdirde çocuklarda yoğun şekilde ayrılık kaygısı yaşandığı ve bireyselleşmede zorlanıldığı gözlemlenmektedir" diye konuştu.



ÇOCUK YALNIZ KALMAK İSTEMİYOR



Uzman Psikolog Saadet Aybeniz Yıldırım, daha yoğun olarak çocuklarda gözlemlenen ayrılma kaygısında çocuğun yalnız yatmak istememesi, sürekli olarak anne ya da babayla olmak istemesi, anne ya da baba tuvalete gittiğinde ağlaması, çocuğun anne ya da babası evden ayrıldığında sıkıntı yaşaması, onların başına gelebilecekler hakkında aşırı endişe duyma, yaşanılan bu kaygıdan dolayı evden dışarıya gitmeme gibi durumların yaşandığına dikkat çekti.



KENDİ KENDİNE ZAMAN GEÇİRMESİ ÖNEMLİ



Bu davranışların devam etmesi ile birlikte uykularında kaygının eşlik ettiği kabus görerek uyanmaların gözlemlenebileceğini belirten Saadet Aybeniz Yıldırım, "Bunların önüne geçmek adına aile ile beraber geçirilen zaman dışında çocukların kendi kendilerine zaman geçirmeleri önemlidir. Kendi başına etkinlikler yapması, oyunlar oynaması ya da yaşına uygun olarak animasyon ya da çizgi film izleyebilmesi bu duruma örnek olarak verilebilir" tavsiyesinde bulundu.



YAŞINA UYGUN SORUMLULUK VERİN



Bu süreçte dikkat edilmesi gereken bir başka noktanın ise pandemi sürecinde çoğu görev ve sorumluluğu aile tarafından üstlenen çocuk ve ergenlerin bireysel alanlarında zorlanması olduğunu vurgulayan Saadet Aybeniz Yıldırım, şunları söyledi: "Yaşına uygun olarak yapabileceği görev ve sorumluluklar çocuğa verilmelidir. Çocuk bu görevleri kendisinin yapması gerektiğini bilmelidir. Aile içerisinde tutarlı bir yaklaşım ile bu görev ve sorumlulukların çocuk tarafından yapılması desteklenmelidir. Örneğin 4 -5 yaşlarındaki bir çocuk yatağını kendi toplayabilir, evdeki bitkileri sulayabilir. 8-9 yaşındaki bir çocuk ise, bulaşıkları makineye koyabilir, bulaşık makinesinden çıkanları yerlerine yerleştirebilir. Ailede rutinlerin oluşturulup bunların çocuk tarafından yapılmasını sağlamak oldukça önemlidir."



Psikolog Saadet Aybeniz Yıldırım son olarak, bahsedilen belirtilerin ve ev içerisindeki gözlemlenen sorunların uzun süre devam etmesi durumunda uzmana başvurularak destek alınması gerektiğini hatırlattı