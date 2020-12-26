Prof Tarhan: "Güvensizlik çağında dijital genç yalnızlığı patlama yaptı”

Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, pandemi sürecinin yalnızlık ve yalnızlaşma üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu…

Pandemiyi bir kriz olarak görmemiz gerekiyor. İnsanlık tarihinde yaşanan en küresel salgınla karşı karşıyayız. Daha önce veba salgınları var ama bu veba salgınları sadece bir kıta içinde kalmış. Ama bu kıtalar arası, küresel bir salgın. İnsanlık tarihinde bir salgından bu derece etkilenme ilk defa oluyor. Bunun 21. yüzyılda olması yeni bir döneme işaret edecek. Post pandemik çağın küresel etkileri sağlıkla ilgili, beden sağlığı ile ilgili etkileri hep konuşuluyor aşılar vs. ama ruh sağlığına etkileri ne olacak?

TOPLUMUN ZAYIF HALKASI YALNIZLIK…

Bu konuda yeni yeni konuşulmaya başlandı. Pandeminin psikolojik boyutunu anlamak için pandeminin hem bireye, hem topluma, hem de dünyadaki küresel olarak toplumlara etkisi ne olabilir. Bir krizdir bu. Kriz yönetiminde önemli olan iki kural vardır. Birinci kural kriz anında kriz bir zincire benzer. Bu, toplum hayatındaki zaman zinciri gibidir. Zincirin en güçlü yeri zincirin en zayıf halkasıdır. Bir gerilim, stres olduğu zaman zincir zayıf yerinden kopar. Aynı şekilde toplumu da bir zincir olarak düşünürsek kriz olduğunda toplum gerilir, zayıf yerinden kopuş başlar. Bu zayıf yerlerinden birisi de şu anda yalnızlık.

YALNIZLIK, KÜRESEL KIRILMA NOKTASI

Modernizmin kâbusu yalnızlık. Ben bu krizin yalnızlıktan patlak vermesini tahmin ediyorum. Şu anda yeteri kadar istatistik yok ama bunun küresel olarak öncülleri vardı. Burada yalnızlık, psikolojik gerilimin küresel olarak kırılma noktası oldu. Buradan kırılma yaşanacak. Başka ihtimaller de var ama en önemlisi bu. Krizlerin ikinci kuralı da krizlerde hiçbir zaman olaylar kendiliğinden düzelmez. Bir kırılma olduğu zaman kendiliğinden normale gelmez. Gelirse de arızalı olur. Bu şuna benziyor: İnsanın kolu kırıldığı zaman kolunu yerine oturtup alçıya almazsa sakat kalır.

TEDBİR ALMAZSAK TOPLUMSAL ARIZA OLARAK KALIR

Bu krizde de eğer yalnızlık ile ilgili tedbir almazsak daha büyük bir iz bıkarak gider. Krize karşı küresel bir önlem alırsak çok daha büyük zararları önleyebiliriz. Kırık kol alçıya alındığında nasıl sağlıklı bir şekilde kaynayabilirse burada da önlem alınmalı. Yoksa kol eğri kaynar ve sakat kol gibi pandemi de toplumsal bir arıza bırakır. Burada küresel olarak hangi toplum yalnızlığa çözüm üretebilirse o toplum pandemi sonrası çağda yalnızlık kâbusundan kurtulacak. Kimse buna karşı tedbir almazsa yalnızlıkla ilgili kâbustan kurtulamayacak.

ÇARESİZLİK, TÜKENMİŞLİK SENDROMUNA YOL AÇIYOR

Şimdi de Covid-19 pandemisi üçüncü zirvesini yapıyor. Sağlık sisteminin bu kadar gelişmiş olmasına rağmen şu anda bütün dünya aciz durumda. Bu durum insanların tükenmişlik sendromu yaşanmasına neden oluyor. Tükenmişlik sendromu belli bir konuya ilişkin çökkünlük, depresyon halidir. Bunun için bu durum, insanlarda yalnızlığı arttırıcı etki yapacak. İngiltere'de 2018 yılında başbakanlık ofisi yalnızlıktan sorumlu bir bakanlık kuracağız diye bir açıklama yapıyor. Çünkü 8.5 milyon İngiliz ileri yaşta yalnız yaşıyor. Yalnızlık Bakanlığı kuracakken benzer tarihlerde bunun gibi bir çalışma yapılıyor ve yaşlı yalnızlığından çok dijital genç yalnızlığı 16-24 yaş arası gençlerde yüzde 40 çıkıyor, 75 yaş üstü yalnızlık yüzde 27 çıkıyor. İngiliz toplumunun yüzde 40'ı 16-24 yaş arasında yalnız. Böyle bir gençlik geliyor. Gençlerin yüzde 40'ı ama insanların üçte biri. İleri yaştaki insanlar bakıma muhtaç olduğu için onlar yalnızlıktan daha çok etkileniyor.

YALNIZLIĞIN 4 SEBEBİ VAR

Ayrımcılığa maruz kalanlar kendini yalnız hissediyor. Toplumda ayrımcılık, adaletsizlik varsa yalnızlık oranı artıyor. Adaletsizlik bazı insanlarda kendisini değersizmiş, dışlanmış gibi hissetmesini sağlıyor. Böyle olunca ya saldırganlaşıyor ya da yalnızlaşıyor. Eğer özerklik duygusu yüksekse adaletsizlik oluyor. Bununla birlikte servet düşmanlığı, isyanlar çıkıyor ya da gücü yoksa yalnızlaşıyor hayata küsüyor.

Ayrımcılık yalnızlığın birinci sebeplerindendir. İkinci sebebi de yalnız kişinin bir özelliği vardır; yalnızlıktan utanılır. Etrafındakiler 'Yazık adama, geleni gideni kimsesi yok' der. Yalnız kişiler suçluluk duygusu hisseder. Bu da kişinin yalnızlığını daha çok arttırıyor. Bir insanın yalnızlıktan onur duyması için seçilmiş yalnızlık olması lazım. Seçilmiş yalnızlık da bilgelikte olur.

Üçüncüsü, yalnızların empati ihtiyacı daha yüksektir. Demek ki empatisizliğin en büyük sebeplerinden biri narsisizmin artması. Küresel olarak narsisizmin artması büyüklük hastalığının küreselleşmesidir. Şu anda dünyada büyüklük hastalığı, ego şişmesi küresel bir hastalık halinde. Ve buna sebep olan şeylerden birisi de gelir adaletsizliği. Gelir adaletsizliği olan yerde insan kendisinin olamayacağı kadar zenginleri gördüğü zaman kişide öfke uyanıyor. Öfke uyanınca saldırganlaşıyor, gücü yoksa da yalnızlaşıp hayata küsüyor. Gelir adaletsizliği yalnızlaşmayı artıran diğer önemli bir sebep. Bunun sebebi de küresel olarak insanların lükse düşkün olmasından kaynaklanıyor.

Küresel tüketim çılgınlığının olması insanların ihtiyaçlarını birden yirmiye çıkarıyor. Satın alma davranışının değişmesi, kapitalist ahlakın sonucu olan bir şey. Bunun sonucunda da çok zengin olan bir uç da oluyor ama toplumun önemli bir kesimi de asgari ücretle geçiniyor. Böyle durumlarda gelir adaletsizliği oluyor. Yalnızlaşan kişiler daha çok pasif agresif oluyorlar. Yani dışarıdan itaatkâr gözüküyorlar ama el altından tam tersini yapıyorlar. Gelir adaletsizliği bazı insanları pasif agresif yapar.

Dördüncüsü, insanların sosyal güven duygusu düşer. İnsanın sosyal güven duygusu düşerse birlikte yaşadığı insanlara güvenmemeye başlar. Bu distrust era diye geçiyor. Güvensizlik çağı diye tanımlayanlar var. O derece ki insanların birbirine karşı olan güveni azaldı. Bencilliğin olduğu yerde insanlar yalnızlaşıyor ve bencilliğin olduğu yerde ayrımcılık, adaletsizlik oluyor, empati azalıyor. Empatinin azaldığı yerde de insanlarda güven ve sevgi azalıyor. Sevgi ve güven duygusu azaldığı zaman yalnızlık yine artıyor. Burada online arkadaşların daha çok olması yalnızlığın hem sebebi, hem de sonucu. İnsanlar yalnızlaştıkça online da sahte bir dünyada yalnızlıklarını gidermeye çalışıyorlar. Çeşitli oyunlar, sahte isimlerle, arkadaşlıklarla yalnızlığı gidermeye çalışıyorlar.