Son dakika: Bilim insanları müjdeyi verdi! Corona virüs salgınında yeni gelişme!

AstraZeneca'nın ABD'de kaydettirdiği bir klinik araştırmayla ilgili belgelerde, "AZD7442'nin Covid-19'a maruz kalan yetişkinlerde hastalığın gelişmesini önleyebileceği görüldü. Yeni tip corona virüsün başak proteini, virüsün insan hücrelerindeki reseptörlere bağlanmasını sağlıyor. Antikor kokteyli, virüsün başak proteinini hedefleyerek virüsün insan hücrelerine yapışmasını engelleyebilir ve bu nedenle enfeksiyonu engellenebilir" denildi.

AIDS VE KANSER HASTALARINDAKİ ETKİSİ DE ARAŞTIRILIYOR

Diğer taraftan, London College Üniversitesi, "Provent" adlı ayrı bir denemede antikor ilacının kanser için kemoterapi gören ya da AIDS gibi bağışıklık sistemini etkileyen bir rahatsızlığa sahip olan ve yakın zamanda virüse maruz kalmış ancak aşı olmayacak durumdaki insanlardaki etkisini araştırıyor. Şu anda Provent ve Storm Chaser denemeleri de üçüncü aşama klinik deneylerini gerçekleştiriyor. Kaynak: NTV